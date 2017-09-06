加元涨势继续，一度突破 81美分

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在加拿大央行公布最新的基准利率之前，加元继续上涨，星期二（9月5日）曾一度突破81美分，之后有所回落，星期三（9月6日）早上为1加元兑80.17美分。

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许多市场观察家认为，在上周加拿大GDP强劲增长 4.5%的报告出来后，加拿大央行再次升息将不过是时间早晚的问题。

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但也有分析家们认为，现在市场上存在许多不稳定因素，包括朝鲜、英国脱欧，北美自由贸易协定重开谈判等等。

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由于地缘政治的风险加剧，北美的股市普遍下跌。

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星期二多伦多证券交易所 S&P/TSX 综合指数收于15,090.15点，下跌101.45点。

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纽约道琼斯工业平均指数比前一天交易下跌 234.25点，收于 21,753.31点，跌幅 1.07%。标准普尔500股票指数下跌 18.70点，收于 2457.85点，跌幅 0.76%。纳斯达克综合指数下跌 59.76点，收于 6,375.57点，跌幅 0.93%。

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（RCI with CBC）

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