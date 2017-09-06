加拿大大学学费涨 3.1%，国际学生学费涨 6.3%

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

每年的新学年开始之际，加拿大统计局都会公布有关大学学费的统计数据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个星期三（9月6日），统计局发布了今年的最新数据：在2017-2018学年，加拿大大学本科的学费平均上涨了3.1%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Darryl Dyck/THE CANADIAN PRESS

本科生

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2017-2018学年，加拿大大学本科的平均学费增加到6,571加元，2016-2017学年本科的平均学费是6,375加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，学校的科目不同，交的学费也不一样：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大本科学费最贵的学科 (加元) 1. 牙医： $ 22,297 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 2. 医学： $ 14,444 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 3. 法律： $ 13,642 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 4. 药学： $ 10,279

研究生

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

对于研究生来说，2017-2018学年的平均学费为6,907加元，比上一年的6,784加元增长了1.8%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在研究生水平上，学费最贵的科目是商学院的管理硕士学位：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）的平均学费为51,891加元；

工商管理硕士学位（MBA）的平均学费为29,293加元。

国际学生费用涨 6.3%

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

国际学生的学费涨幅更大，在2017-2018学年，国际本科生的学费比去年上升了6.3%，达到25,180加元，研究生的费用增加了5.4%，为16,252加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，这个新学年在加拿大接收的国际学生中，三分之二的人学习本科。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在国际本科生中，近三分之一学的是商业、管理和公共管理科目。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另有14% 的国际本科生在学习工程，这个领域的平均学费高达28,625加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© University of Waterloo

各省增幅不同

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年本科学费的平均增长幅度各省不一样，阿尔伯塔省的增幅最低，只有0.1%，新斯科舍省最高，为5.5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研究生的学费在阿尔伯塔省、纽芬兰和拉布拉多省都没有变化，与去年持平，但在其他省份则有上涨，不列颠哥伦比亚省（BC）的增幅最低，为0.8%，新斯科舍省最高，研究生学费增长了2.8%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，政府的拨款一直是加拿大各大学的主要财政支持，但学费正在成为越来越重要的资金来源。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

近年来，加拿大各地都发生过学生罢课，抗议学费增长的情况。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada