新调查：加拿大近一半有工作的人属于 “月光族”

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由加拿大薪资协会 （ Canadian Payroll Association ）进行的一项新调查显示，由于开支增加，债务上升，加拿大近一半有工作的人属于 “月光族”。

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加拿大薪资协会在6月27日至8月5日期间，对 4,766名加拿大有日常工作的人进行了调查，调查结果显示，47% 的受访者说，要是工资晚发一周，他们就会难以对付各种账单。

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另外，还有 35% 的受访者表示，自己的债务负担过重。

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在被问到债务问题时，32% 的人说自己主要住所的抵押贷款是最难还的债务，23%的人说信用卡的欠款是最难还的债务。

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© Damir Khabirov/Shutterstock

调查还发现，人们把债务增加的主要因素归因于总体的开支增加。

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在被问到导致开支增加主要原因时，32%的人说是由于生活费用升高，25%的人提到是由于各种意外的开支。

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（RCI with CBC，CP）

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