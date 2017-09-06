参议员：加拿大应该接收3万面临被美国驱逐的无身份年轻人

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加拿大参议院的一位不属于任何党派的独立议员提出，美国特朗普政府决定终止对没身份移民的宽恕政策，加拿大应该接收那些在美国无处可去的年轻人。

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美国的DACA计划和“梦想生”

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美国一直存在大量非法移民， 在奥巴马执政期间，曾经在2012年发出一项行政命令，《非法移民中未成年人暂缓遣返行动》（Deferred Action for Childhood Arrivals），简称DACA。按照该命令，80万跟随非法移民父母进入美国的孩子可以暂时不遣返，获得临时身份，凭此身份上学（工作）。每两年更新申请时要提供个人生物鉴别信息，无犯罪记录证明等。这给他们留在美国上学带来了希望。这批人也常被称作“梦想生”。

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这个法案虽然实行了多年，但一直存在争议， 难以成为永久性法律。美国两大政党中共和党人反对这一做法的人较多。他们坚持认为”非法移民不应受到鼓励”。特朗普担任美国总统之后，虽然一会儿禁止几个国家的穆斯林入境，一会又要遣返非法移民，但对“梦想生”态度比较温和，今年二月还与他们中的一些人见面，并说“我们将展现宽容的胸怀”。这使梦想生们觉得今后有希望长久留在美国了。

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© Associated Press / Susan Walsh

但这个星期二，美国总检察长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）宣布，将终止实行对非法移民中未成年人的暂缓遣返。斯廷特说：“我今天宣布，奥巴马政府实行的DACA行动将被终止。该计划使80万跟随父母非法进入美国的未成年人受益，但却抢走了美国人的工作机会。。。”。

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特朗普现在面临着巨大的压力，如果他不能很快废除DACA计划，那他就会面对一位州长和超保守的国家总检察长对他的起诉，他们认为该计划“相当于非法使用行政权力”。美国议会星期三也开始讨论这个问题

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现在有消息说，特朗普也转向同意撤销DACA计划。这使那些多年来生活的DACA保护伞下的非法移民子女慌了神儿。因为他们从小就生活、学习在美国，现在有的已经工作，真不知要回到哪里去。

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加拿大的机会

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拉特娜·奥米德瓦尔（Ratna Omidvar）来自安大略省。作为一名参议员，她认为，美国的这些“梦想生”正是加拿大需要的年轻移民。

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“这些人对我们来说是伸手就可摘到的桃子。他们说流利的英语，在美国受过教育，其中大部分都在上大学，其中一些有工作经验。他们还了解北美的工作文化”。“除此之外，为了有资格今后留在美国，他们都参与了生物识别登记，进行了犯罪记录的审查。美国现在不想要他们了，这是美国的损失，但可能使加拿大受益”。

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© Getty Images / Zach Gibson

奥米德瓦尔建议。加拿大应该从几十万“梦想生”中挑选一万到三万人， 给予特别的机会，让他们或通过经济移民，或作为国际学生来加拿大。

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她说：“现在加拿大虽然把国际学生作为吸引移民的优先考虑对象。但事实上，很多时候难以变成现实，因为大多数国际学生毕业后还是选择回国去。所以，应该考虑吸引这些‘梦想生’申请加拿大的大学和学院，并为他们安排一些特别的项目，包括从大学到大学，从专科到专科的转学，甚至可以考虑为他们提供特殊的奖学金。随着时间的推移，他们将很快融入到加拿大的经济生活中”。

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奥米德瓦尔还提到目前加拿大正在与美国和墨西哥进行修订北美自由贸易法案的谈判，这些修订对加拿大来说很敏感，更有可能使其他国家获益。而这些“梦想生”中有很多就是来自墨西哥和拉丁美洲。

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奥米德瓦尔说：“这是给加拿大的一个机会，当然也是其他国家的机会，包括来源国，如墨西哥和其他拉丁美洲国家。这些年轻人具有活力，他们了解美国的制度如何运作，他们了解美国的不安全， 也了解证券市场的运作，如果他们的祖籍国能够保证人身安全，他们也许会回去，成为参与国家建设的精英 ”。

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