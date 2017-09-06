不列颠·哥伦比亚省加强检查外来船只，严防侵犯性河蚌进入本省水域

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不列颠·哥伦比亚省环保部门说，今年夏季他们的职员为防止外地船只带进来很容易泛滥成灾的河蚌勤奋工作，总共检查了2.8万条进入该省水域的船只，其中1600多条船被发现属于高风险船只。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

环保服务局的发言人发言人克里斯·多伊尔（Chris Doyle）说，最重要的是有17条船船底附着成年斑马蚌， 这种蚌繁殖非常快，能在很短的时间内侵占湖泊、河滩、码头，甚至供水系统中，有很大破坏作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

这些被检查出携带有斑马蚌的船来自不同的地区，有的来自安大略省、魁北克省，也有的来自美国的6个州。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伊尔说，环保局在奥卡那根北部的一个检查站最近发现一条船无视检查站的存在，没有在检查站停下来， 继续向前航行，于是扣留了这条船， 并指控船主违犯了野生动物法案。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥肯那根地区环保局的特雷西·格雷（Tracy Gray）说， 我们知道现在美国那边已经出现河蚌泛滥的问题了，这不仅严重影响到当地水域动植物的正常生长繁衍，而且很多河蚌死在沙滩上，令人无法再赤脚走在上面，臭味也很大，不得不动用人力去清除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada