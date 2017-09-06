渥太华出现仿效“芬兰模式”的小学，孩子们没作业、更放松

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渥太华一家今年新开的小学引进新的教学模式，减少孩子们坐在教室里的时间，倡导更多的户外学习，没有家庭作业。

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这家名为“渥太华天主教圣心小学”（Nouvelle école élémentaire catholique au cœur d’Ottawa）的董事长丹尼尔·考特兰（Danielle Chatelain）表示， 她们采用的是“芬兰模式”教育，其重点是体育活动。 “幸福和平衡的生活方式是课程表的核心。肯定不会少学习，只是我们让孩子到外面学习， 包括在公园里学习，在社区学习“。

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该校第一年有95个孩子入读学前班至6年级，今后将扩大招生到250名学生。

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考特兰说， 我们的目标是创建一个“绿色”学校，学生有机会参加更多的活动，从运动到音乐和其他艺术。课间则会加入瑜伽，冥想，身体活动等。除此之外，教师不会给学生布置作业。但这并不意味着学生回家不能阅读或参加其他在家里的学习活动。

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她说，我们认为这样可以让孩子们有机会享受自己，放松身心。

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虽然学校的办学方式是仿效芬兰模式，但并没有完全复制。学校还要遵循安大略省教育部的准则，包括标准化考试。

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考特兰说：“这个项目是我们所接触的家长提出的，他们希望学校就在社区里，孩子们可以骑车或走着去，就在家的附近学习和生活”。

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