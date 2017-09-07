昔日淘金地现在仍能找到金块

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在乱石滩中能找到金块，这是当年加拿大育空地区淘金圣地常常发生的事情。现在虽然发现天然金块已是比较少见的事情，但如果运气好，仍然是能够找到天然金块的。

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据加拿大广播公司的报道，在育空昔日的淘金圣地道森市经营黄金和首饰商店30年的Uta Reilly女士说，在当年的淘金热过去百年后，现在又有人在原来的淘金点重新梳理、进行二次淘金；这些人相信第一次淘金时活干的粗、仍然留下一些金沙和金块等待有心人去发掘。

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不过Uta Reilly说，虽然不时会有淘金者拿着他们新找到的天然金块来店里出售，但这样的情况不是很常见。

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日本游客见到天然金块很是高兴 © Dave Croft/CBC

能够找到金块的一般是淘金散户，因为那些机械化淘金的大公司把水中淘沙的网眼定的很小，收获的是金沙而不是金块；而那些一、两个人经营的淘金个体户却往往能够发现天然金块。

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在天然金块供应量减少的情况下，天然金块的价格在不断上升。

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天然金块虽然价格贵，但仍然很受游客的欢迎。

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