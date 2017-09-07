技术发明让阿尔伯塔省可能不再需要输油管道

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据加拿大广播公司报道，卡尔加里市工程师Ian Gates和他的研究团队在研究如何提纯油砂矿石油的时候歪打正着的发现了一种新技术，用把油砂矿石油做成球状体的办法实现低成本、远距离的安全运输石油。

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Ian Gates等科技人员发明的这种技术让石油球里面是液体石油、外面是非常粘稠结实的沥青一样的表皮，这样的石油球可以大量装入普通的货运火车车皮，长距离运输到任何通铁路的地方。

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卡尔加里的 Ian Gates 研制出方便运输的石油球 © CBC

石油球的运输很安全，不会发生液体石油运输会发生的石油泄漏、爆炸、污染水源、土地和环境的问题。

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Ian Gates指出，在美国和加拿大大幅度减少煤炭消费的情况下，有大量的运煤车皮被弃置不用，这些火车车皮正好可以被用来运送石油球。

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Ian Gates的这一新技术可以很容易在油砂矿石油被提取出来后立刻把其变成石油球；在石油球被运送到目的地之后可以很容易的被还原成石油。

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Ian Gates的研究得到了卡尔加里大学的赞助和支持。

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