央行升息会让加拿大人在4个方面丢钱

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在加拿大中央银行今年第二次上调利率，把央行利率提高到1%之后，许多债台高筑的加拿大人感到过去几年超低利息率的美好环境似乎完结了。

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加拿大央行行长波罗兹 © Edgard Garrido/Reuters

据加拿大广播公司报道，加拿大中央银行在加拿大经济发展势头出乎意料的好、消费者继续大量借债的情况下决定上调利率、以预防通货膨胀；加拿大最大的商业银行皇家银行紧接着宣布把优惠贷款利率从2.95%上调到3.2%，这意味着加拿大借贷的公司和个人都要缴纳更高的利息。

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在皇家银行宣布上调优惠贷款利率之后，其它几个加拿大商业银行也都纷纷跟进、向上调整了自己的优惠贷款利率。

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金融专家们认为，加拿大中央银行和各大商业银行上调利息率会在至少4个方面让加拿大人的钱包瘪下去。

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首先是房贷供款增加

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多交房贷供款会降低房奴们其他项目的消费能力 © CBC

那些选择浮动利率房贷的房奴们会立刻面临每个月要多缴纳房贷供款的问题。

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专家们的建议是，那些选择浮动利率房贷的房奴们应该认真考虑是否把浮动利率房贷转成固定利率房贷，因为加拿大中央银行会继续其生息的步伐，现在不锁定房贷利率、今后很可能会面临更高的房贷利率。

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专家们还建议，那些想在近期购买房子的人抓紧时间向银行申请预批的房贷额度，并要求银行书面承诺其现在得到的房贷利率在今后120天之内不会改变。

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那些选择了固定利息房贷的房奴们暂时不会受到影响，但当5年一续的房贷到期时，他们同样会面对房贷利率上升的问题。

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信贷额度

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加拿大人在越来越多的把自己的房产当银行提款机使用。

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据加拿大皇家银行9月初发表的研究报告，在过去的四个季度中，加拿大家庭每个季度都从自己的信贷额度和房产抵押信用额度中提取100亿到120亿加元的现金，把这些资产变成负债。

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专家们指出，在中央银行上调利息率之后，受影响最大的是浮动利率房贷的借贷者，其次是从信贷额度借贷的消费者。

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信用卡欠债是高风险的债务 © CBC

信用卡的高利贷

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风险最大的信用消费是加拿大人的信用卡债务，因为信用卡欠债被收取的利息最多、利息率可以高达20%，属于高利贷。

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虽然大部分信用卡的欠债利息率是固定的，但有些信用卡规定在消费者连续两次以上逾期不支付最低付款额的情况下会用更高的利息率计算要收取的利息。

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学生贷款

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学生贷款也有固定利率和浮动利率的区别。像房贷的情况一样，在中央银行上调利息率之后，首先会受影响的是借了浮动利率贷款的学生们，他们的学生贷款利息负担会立刻加重；那些选择固定利率贷款的学生们将在其学生贷款到期延续的时候面临利率上升的问题。

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加拿大过热的房地产市场在升息的环境中会冷却 © Chris Helgren/Reuters

加拿大皇家银行经济师罗拉.库伯Laura Cooper认为，中央银行上调利息率的结果是，加拿大消费者从总体上来说会减少借债增加的幅度；一些债务负担高、房价也过高的城市的房价会面临更大的向下调整的压力。

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RCI with CBC

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