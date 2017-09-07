Photo Credit: Alvin Baez/Reuters

5级飓风伊尔玛来袭，加拿大游客纷纷逃离加勒比

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期四 7 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

5级飓风伊尔玛 Irma正在通过加勒比岛国，巴布达（Barbuda）几乎被毁，圣·马丁 （St. Martin）变化了废墟，在波多黎各，超过1百万人没有电力供应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊尔玛预计将在星期四（9月7日）晚间抵达特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos，星期日（9月10日）抵达美国佛罗里达州南部。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据美国国家气象局的数据，伊尔玛的峰值风速高达 295 公里/小时，破坏力极大，非常危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Alvin Baez/Reuters

加拿大发布旅游警告

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四 （9月7日）上午，加拿大全球事务部（ Global Affairs Canada）发布通知，告诫加拿大游客不要前往以下国家和地区：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  • British Virgin Islands.
  • S. Virgin Islands.
  • Turks and Caicos.
  • Antigua and Barbuda.
  • Saint Kitts and Nevis.
  • Saint-Barthélemy.
  • Saint Martin.
  • Sint Maarten.
  • Puerto Rico.
  • Southeastern and central Bahamas.
  • Dominican Republic.
  • Florida Keys.
  • Northwestern Bahamas.

加拿大政府建议人们，若非必须，不要去以上地区，或已经在这些地区，要高度谨慎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府的旅游咨询信息： travel advisories here.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

航空公司撤离加拿大游客

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Graham Hughes/Canadian Press

加勒比一向是加拿大人最青睐的度假地之一，最近几天来，加拿大的各个航空公司都增派飞机，赶在伊尔玛到来前，把在多米尼加共和国、特克斯和凯科斯群岛等地的加拿大人给接回来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Air Transat 和 WestJet 也增派了飞机，但没有明确统计接回来多少加拿大乘客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部设在蒙特利尔市的航空公司 Air Transat 说，飓风来临前，向多米尼加共和国的不同地区增派了10架飞机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部设在卡尔加里市的 WestJet 表示，本周早些时候已经对多米尼加、特克斯和凯科斯群岛派出了多架 737-800s 飞机，作为 “救援航班” 接回加拿大乘客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，该航空公司也向古巴派出了更多的飞机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© Alvin Baez/Reuters

加拿大航空公司 Air Canada 周三晚间宣布，对多米尼加、美国佛罗里达和古巴的机场增发了 24 个航班，接走加拿大人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部位于蒙特利尔市的加拿大航空公司表示，正在密切监测情况，并采取措施协助自己的客户，包括主动与客户进行联系，通知他们增加航班的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

游客抱怨

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，尽管许多航空公司说在发送额外的航班，身处加勒比地区的一些加拿大游客仍然抱怨感到被 “遗弃”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多的一些游客告诉加拿大广播公司，他们的航空公司和旅行社顾问提供的信息很少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多的牧师马修·道格拉斯（Matthew Douglas）本周前往多米尼加准备主持一个婚礼，他告诉媒体，星期三，参加这个婚礼的几十名宾客们情绪恐慌，不少人掉了眼泪，最后他们终于找到了加航的一个可以很快返回加拿大的航班，在飓风伊尔玛来临前 “逃” 了出去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 环境

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
健康、社会CBC调查报道敦促加拿大在飞机上配备幼儿安全装置环境5级飓风伊尔玛来袭，加拿大游客纷纷逃离加勒比经济央行升息会让加拿大人在4个方面丢钱社会、移民与难民纽芬兰省慈善组织为新来加拿大的学生提供专案帮助健康法国两大时尚巨头禁 0 尺寸模特人物、社会、艺术与娱乐新不伦瑞克省一个农场主创建向日葵迷宫应对市场不景气社会蒙特利尔老港的巨大观景 “摩天轮” 终于开始转了环境昔日淘金地现在仍能找到金块科技技术发明让阿尔伯塔省可能不再需要输油管道国际、政治、移民与难民参议员：加拿大应该接收3万面临被美国驱逐的无身份年轻人

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-Canada.ca CBC.ca
Irma ravage les îles des Caraïbes les unes après les autresÉvacuations et pénuries en Floride à l'approche de l'ouragan IrmaCollusion : deux ingénieurs de Québec sont radiés temporairementCathy Wong et Marie-Josée Parent se joignent à l'Équipe Denis CoderreDes alliés américains pour Bombardier dans son litige contre BoeingL'évacuation des voyageurs canadiens se poursuit à l'approche d'IrmaTrudeau rencontrera les premiers ministres et les Autochtones pour parler économiePeter Julian appuie Jagmeet Singh dans la course à la direction du NPDPartielle dans Louis-Hébert : Éric Tétrault devait partir, selon Philippe CouillardIrma à Saint-Barthélemy : « Je me voyais vraiment mourir »
Donald Trump Jr. says he was open to hearing about Clinton's 'fitness, character' when he met with RussiansAccused killer freed after court delays must stand trial, appeal court rulesJustin Trudeau to meet with premiers, Indigenous leaders Oct. 3Complaints about N.S. judge who said 'a drunk can consent' will be investigatedFlooded Windsor homeowners now eligible for provincial disaster relief'Did you get it all?' Experimental 'pen' could help surgeons detect remaining cancer instantlyUnited won't face further punishment for dragging passenger David DaoFlorida prepares for Irma, with thousands under evacuation ordersSpaceX launches U.S. military space plane on secret missionAir Canada flight cancellation left Saskatoon girl, 14, in Budapest and unable to reach her family