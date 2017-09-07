5级飓风伊尔玛来袭，加拿大游客纷纷逃离加勒比

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

5级飓风伊尔玛 Irma正在通过加勒比岛国，巴布达（Barbuda）几乎被毁，圣·马丁 （St. Martin）变化了废墟，在波多黎各，超过1百万人没有电力供应。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊尔玛预计将在星期四（9月7日）晚间抵达特克斯和凯科斯群岛 Turks and Caicos，星期日（9月10日）抵达美国佛罗里达州南部。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据美国国家气象局的数据，伊尔玛的峰值风速高达 295 公里/小时，破坏力极大，非常危险。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Alvin Baez/Reuters

加拿大发布旅游警告

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四 （9月7日）上午，加拿大全球事务部（ Global Affairs Canada）发布通知，告诫加拿大游客不要前往以下国家和地区：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

British Virgin Islands.

S. Virgin Islands.

Turks and Caicos.

Antigua and Barbuda.

Saint Kitts and Nevis.

Saint-Barthélemy.

Saint Martin.

Sint Maarten.

Puerto Rico.

Southeastern and central Bahamas.

Dominican Republic.

Florida Keys.

Northwestern Bahamas.

加拿大政府建议人们，若非必须，不要去以上地区，或已经在这些地区，要高度谨慎。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大政府的旅游咨询信息： travel advisories here.

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

航空公司撤离加拿大游客

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Graham Hughes/Canadian Press

加勒比一向是加拿大人最青睐的度假地之一，最近几天来，加拿大的各个航空公司都增派飞机，赶在伊尔玛到来前，把在多米尼加共和国、特克斯和凯科斯群岛等地的加拿大人给接回来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Air Transat 和 WestJet 也增派了飞机，但没有明确统计接回来多少加拿大乘客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部设在蒙特利尔市的航空公司 Air Transat 说，飓风来临前，向多米尼加共和国的不同地区增派了10架飞机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部设在卡尔加里市的 WestJet 表示，本周早些时候已经对多米尼加、特克斯和凯科斯群岛派出了多架 737-800s 飞机，作为 “救援航班” 接回加拿大乘客。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期四，该航空公司也向古巴派出了更多的飞机。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© Alvin Baez/Reuters

加拿大航空公司 Air Canada 周三晚间宣布，对多米尼加、美国佛罗里达和古巴的机场增发了 24 个航班，接走加拿大人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

总部位于蒙特利尔市的加拿大航空公司表示，正在密切监测情况，并采取措施协助自己的客户，包括主动与客户进行联系，通知他们增加航班的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

游客抱怨

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

然而，尽管许多航空公司说在发送额外的航班，身处加勒比地区的一些加拿大游客仍然抱怨感到被 “遗弃”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多的一些游客告诉加拿大广播公司，他们的航空公司和旅行社顾问提供的信息很少。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多的牧师马修·道格拉斯（Matthew Douglas）本周前往多米尼加准备主持一个婚礼，他告诉媒体，星期三，参加这个婚礼的几十名宾客们情绪恐慌，不少人掉了眼泪，最后他们终于找到了加航的一个可以很快返回加拿大的航班，在飓风伊尔玛来临前 “逃” 了出去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada