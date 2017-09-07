法国两大时尚巨头禁 0 尺寸模特

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法国时装公司Kering和LVMH设立新规定，将在全球范围内禁止启用超瘦模特，再次显示出时装业在这一问题上的转变。

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法国在2015年推出法律，禁止时装业聘用超瘦模特，但该法律只规定模特需提供医生依据其年龄、体重和体形开出的健康证明，没有规定最低的体重指数。

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Kering和LVMH表示，他们的新规定比法国的立法更进一步，这两大公司所有的时尚品牌都将禁止聘用Size 34 以下的女模特和Size 44以下的男模特，法国的32号尺寸即相当于美国的Size 0。

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另外，这两大巨头还禁止聘用16岁以下的女孩子担当成年模特。

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© Mark Blinch/Canadian Press

除法国外，以色列、意大利和西班牙等国家都有类似立法。

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在加拿大，目前没有相关法律，但业内人士说，加拿大的模特行业与欧洲不同，加拿大的模特大多是本土模特，而不是从外国 “引进”，有关模特过瘦的争议少一些。

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（RCI with CBC）

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