蒙特利尔老港的巨大观景 “摩天轮” 终于开始转了

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在加拿大蒙特利尔市的热门景点老港 （Old Port）, 游客们终于可以登上 “摩天轮” Le Grande Roue 来观赏蒙特利尔的全景了。

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“摩天轮” 建在离老港雅克 – 卡地亚小广场（Place Jacques-Cartier）不远的地方，在这一高达 60米的慢旋转大轮上，游客们可以享受到非凡的景色，视野远达蒙特利尔及其周边地区28公里。

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加拿大广播公司报道说，“摩天轮” 全年开放，大轮上带有一个个小玻璃间，玻璃间配备有温度控制系统、桌椅和钢化玻璃窗，玻璃窗可防紫外线和防雾，每个玻璃间可载8名乘客。

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报道说，“摩天轮” 转一圈大约20分钟，票价25加元。

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© Radio-Canada/Caroline Touchette

这一设施是为庆祝蒙特利尔建市 375周年设立的，由荷兰公司 Dutch Wheels BV 设计，项目的欧洲投资方与蒙特利尔老港管理局签署了为期 5年的合同。

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这个观景轮原计划在今年6月开放，但因今春和今夏的天气条件恶劣，拖延了其组装建设进度，直到 9 月初才开始迎接游客。

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（RCI with Radio Canada）

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