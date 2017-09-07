新不伦瑞克省一个农场主创建向日葵迷宫应对市场不景气

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新不伦瑞克省东南部临近新斯科舍省的Point de Bute地区长期以来是农业区。这里的一位农场主为了应对蓝莓的市场价格下跌，开辟了向日葵迷宫，结果成了旅游热点。

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农场主汤姆·特鲁曼（Tom Trueman）祖辈都以农场为生，到他已经是第八代。他头脑灵活，多年前就开始种植蓝莓和树莓，并开放农场供人们采摘。但这几年蓝莓的价格出现问题，他就又开始想其它办法。

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© CBC

看到有别的农场主创建玉米地迷宫，以庆祝冰球夺冠为主题。他今年则以加拿大建国150周年为主题，开创了向日葵迷宫。他在农场的地里播种了25万株向日葵，秋天就成了一个巨大的、明亮的黄色迷宫。

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汤姆说： “我们一直在探索农场的多样化经营方式，创造更多的收入来源。你总是要在你的事业中活跃起来，寻找新的机会。”

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他创建的向日葵迷宫在新不伦瑞克省是第一个。虽然他的农场并不在高速公路边上，但离2号高速公路不远。他说，那是从新不伦瑞克省到新斯科舍省和爱德华王子岛的主路。夏天时每天有一万到一万五千辆车通过。所以我们可以利用这一机会，吸引人们来体验农场提供的乐趣”。

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这麽一大片金灿灿的向日葵， 本来就很招眼了，再加上迷宫就吸引了更多的人。

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戴安娜·布伦克霍恩（Diana Blenkhorn）带着她的两个孙女在暑假的最后一天来尝试迷宫。她带着惊喜的表情说：“我觉得就像神话似的。看来在大西洋省份，我们需要创建更多的景点”。

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她的小孙女Elle Stubbert今年9岁， 她也表示同意祖母的评价，还补充说穿越迷宫的经历很有趣。她说：“我最喜欢的是看着那些漂亮的向日葵，在地里钻来钻去。 虽然那不是一件容易的事，但我总能找到出路。这是迷宫的乐趣所在”。

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Diana Blenkhorn的两个孙女 © CBC

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