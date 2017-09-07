纽芬兰省慈善组织为新来加拿大的学生提供专案帮助

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

纽芬兰省省会圣约翰斯市有一个专门帮助新来加拿大的移民、难民和国际学生的慈善组织，今年开始帮助那些新来加拿大的学生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这个名为“新加拿大人协会”的组织已经有35年的历史了。考虑到新学期会有新来加拿大的学生需要帮助，他们制定了专门的方案，帮助学生、家属和学校轻松适应新的环境。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚刚来到加拿大上学的学生通常都会遇到一系列问题；而对那些逃离战争或冲突的难民儿童，这种环境的变化会使他们觉得更加困难。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC / Maggie Peyton和Tilak Chawan

协会的一名协调员玛吉·佩彤（Maggie Peyton）说，由于新来加拿大的每个人都有不同的经历， 所以必须考虑到他们的特别需求和敏感问题。比如对那些从战争地区逃出来的孩子，消防演习就可能变成一件特别可怕的事，因为警报一响会使他们觉得是有轰炸机来了，要赶紧躲避起来；鼓声则可能使他们想到炸弹爆炸。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

玛吉说：“还有像排队这样的事情，虽然不一定与文化有关系，但在我们的文化中，我们排队时不愿意离得太近， 喜欢留一点个人空间”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“新加拿大人协会”向每位教师介绍新来加拿大的学生，如果老师觉得需要，他们还会派能讲学生母语的翻译过去。此外还会把新学生介绍给学校的同龄人或俱乐部。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

玛吉说：“我们很容易说，我们需要接受其他文化，但我们还需要了解接受不同的文化，从他们那里学习”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

该组织的一名中小学校园志愿者名叫蒂拉克·查万（Tilak Chawan），他是2011年以难民身份搬到圣约翰斯的，他说： “协会和学校紧密配合，与社区各个部门合作，欢迎新来的学生，向他们开放，帮他们顺利完成在新环境中的过渡”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada