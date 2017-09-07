CBC调查报道敦促加拿大在飞机上配备幼儿安全装置

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在飞机上配备幼儿安全装置的问题在加拿大已经讨论很长时间了。加拿大交通部还组建了一个专门的技术小组，研究是用安全座椅好，还是为幼儿提供专门的安全带。 但到现在这件事情仍没有着落。加拿大广播公司Go Public节目组的记者就此进行了调查采访。

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© CBC

节目组曾接到多伦多一位母亲的投诉。这位母亲名叫苏珊·马斯科维奇（Susan Muscovitch），她有一个刚刚两岁的女儿。她在带着孩子乘飞机的时候，觉得就那样把孩子抱在腿上很不安全，万一有颠簸或事故时，大人有安全带会好一些，孩子则很容易受到伤害。而让她更不理解的是，她在过去九个月内有三次乘飞机时，试图给孩子系上自己准备的特殊安全带，却受到空乘人员的阻拦。

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她说，如果飞机出现大的颠簸，坐在父母腿上的幼儿很容易被抛出去。“航空公司现在每一件小事都要收费，涉及到安全的大事他们却没有必要措施。应该强制他们采取措施”。

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加拿大广播公司的调查发现，实际上加拿大交通部早就对此问题进行过研究，也了解这些风险的存在。根据交通部的不完整记录，从2001年至2015年，加拿大的航班上共有六名婴儿受伤，还有一名六个月大的男孩在飞行事故中被抛出后死亡。事故发生在2012年，当时男孩的母亲带着他在温尼伯登上一架小型包机，飞往努纳武特北部的Sanikiluaq。飞机降落时冲出了跑道并撞毁（见题图），坐在母亲膝盖上的男孩飞了出去，摔到驾驶员侧面的方向舵旁死亡。而母亲和其他乘客因为系着安全带，逃过一劫，只受了轻伤。

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航空安全顾问芭芭拉·邓恩（Barbara Dunn）女士对记者说：“如果一个婴儿是躺在座位上或坐在父母膝盖上，没有系安全带，那就很容易出事，大的颠簸时甚至会撞上天花板。在遇上飞机坠毁等事故时，成年人不可能牢牢抱住婴儿”。

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加拿大交通部在网站的安全须知上提到：航空公司提供的安全带对7岁以下的儿童或身高不足125厘米的乘客是不安全的，因为发生事故或湍流时，供成人使用的的安全带会滑落到小孩的腹部，这可能导致严重的内伤， 因此建议家长自备安全装置。

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儿童安全座椅的研究项目无疾而终

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CBC记者了解到，1993年，加拿大交通部曾委托一家私营公司设计和开发飞机上的儿童安全装置，要求最好适用于各类民航飞机。研发工作进行了一段时间之后，不知为什么中途放弃了。加拿大交通部没有就此作出解释。

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航空安全顾问芭芭拉·邓恩认为，目前加拿大的儿童乘机安全规则是“糟糕”的。“我们在机舱中考虑到了厨房的咖啡壶会在起飞和着陆时不稳定，要求有固定措施。但对婴幼儿却没有特别的安全保障措施，这让我们不得不担心”。她认为，唯一的解释就是花费上的考虑，谁为两岁以下儿童提供安全装置买单。

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最近加拿大交通部发布的一份风险评估报告则提到，在飞机上对儿童采取安全限制措施可能对婴儿的健康产生“影响”，同时也提到安装儿童安全装置需要高昂的费用，预计全加拿大的航空公司每年要花费1000万加元，这笔钱应该由谁支付也有争论。

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邓恩说，还有一个原因是航空公司希望儿童安全装置能够适用于国内外所有型号的飞机。这可能是一个较大的难题。

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怀抱的孩子在飞机撞机时冲击力可达800多磅 © CBC / Transportation Safety Board

加拿大交通部的修订计划仍在初期阶段

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根据国际民航组织的信息，在世界其他地区，如欧盟、澳大利亚、阿拉伯联合酋长国和新加坡，婴儿和小孩子乘机时必须使用一种称为腹部皮带的环行安全带，固定在成人座位上。而在北美则不允许使用，被认为是危险的。

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因此，加拿大的航空公司虽然没有配备儿童安全装置，他们却可以说遵循了加拿大交通部的安全规定。

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加拿大交通部没有解释为什么至今还没有制定出儿童乘机的安全规定，只说还在进行“深入检查”，预计今年秋天将会完成草案，然后展开公开咨询。向航空业的咨询将在10月开始，主要问题是如何能让儿童安全装置被外国航机接受。

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在新规定出台之前，加拿大交通部仍建议家长为婴幼儿选择一个单独的座位，两岁以下儿童最好固定在自带的汽车儿童座椅上。收听 CH_Report_4-20170907-WRC40

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