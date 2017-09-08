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电影、视频航拍：飞行器在逐渐取代直升机

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 8 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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长期以来，直升机一直在电影拍摄中有着独特的作用，那些从空中拍摄的景象往往令人震撼，但最近，越来越流行的飞行器 Drone 已经抢走了直升机的不少 “生意”。

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加拿大广播公司的 Haydn Watters 报道说，温哥华市的吉姆·菲利波内（Jim Filippone）是一位直升机飞行员，多年来专门从事电影的航拍业务，他的精确度使他成为非常抢手的电影航拍飞行员，曾经为好莱坞的不少大片工作过。

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Jim Filippone © Jim Filippone

但是，飞行器的崛起使他的合同越来越少，这位有 30多年飞行经验、13,800 个飞行小时的飞行员终于不得不歇手不干了。

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吉姆·菲利波内说，我退休了，飞行器抢走了我的工作。他承认，过去从来没有想过居然会发生这样的事情，但这是现实。

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Drone 的优势

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加拿大广播公司报道说，飞行器的快速发展和流行，给加拿大的电影航拍飞行员和空中录像师们带来了很大打击。

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飞行器有着直升机比不了的地方，比如，飞行器可以进入直升机进不去的狭小空间进行拍摄，而且没有太多的设置，并配有高质量的相机。

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另外，飞行器也更安全，根据 Deadline.com 的统计，自1980 年以来，电影航拍时的直升机坠毁事故，已经造成 30 多人死亡。

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当然，飞行器 “击败” 直升机的最大原因是价格，哪怕配上各种高级装置，用飞行器拍电影，也比用直升机要便宜得多。

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价格：飞行器vs直升机

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Chris Bacik (right) © Haydn Watters/CBC

克里斯·巴克克（Chris Bacik）是安大略省的一位年轻人，他有一个飞行器航拍公司 “天眼传媒” – Sky Eye Media，公司的地址是父母家的车库。

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便宜的价格已经使克里斯·巴克克获得了一连串的电影航拍合同，他已为好莱坞的不少电影拍摄过。

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以下是加拿大广播公司进行的对比：

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直升机：用直升机进行航拍，直升机的价格是 2350 加元/小时，再加上一整天的相机准备/安装/拍摄，费用还要增加 $ 5,750。

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飞行器：克里斯·巴克克在拍摄时雇用3名操作员，包括飞行器操作员、照相机操作员和一位安全人员，每小时收费1600加元。

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他的中等规模飞行器的租金为每天1,800 加元，如果租他的相机和镜头，每天的租金为1,500-  2,500加元，

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巴克克父母的车库里摆满了各种各样的飞行器，大大小小。

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克里斯·巴克克说，在过去12个月中，我们平均每周拍摄两次，现在我们已经可以盈利了。

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直升机的优势

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© Doug Husby/CBC

不过，直升机也有自己的优点。

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直升机可以飞得更快、更远和更高，直升机对天气条件的苛求也要少很多，飞行器是一旦有风就不能放飞。

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另外，加拿大交通部针对飞行器提出来一系列飞行规则，并在不断修改，这让飞行器的操作员们颇有些担心。

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但是，科技的发展是不能逆转的， 随着技术的发展，行内的专家预测，在不久的将来，飞行器就可以飞得更高、更远、更稳，把直升机进一步推出航拍市场。

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（RCI with Haydn Watters /CBC）

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