特鲁多未回答否应取消给昂山素季的荣誉公民称号

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昂山素季给特鲁多出了大难题

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 8 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司记者Tom Parry的报道，缅甸平民领袖昂山素季不但是诺贝尔和平奖获得者，而且是被授予加拿大荣誉公民称号的仅有的6位外国人中的一个。

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罗兴亚穆斯林

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印度尼西亚示威者指责昂山素季是恐怖分子
印度尼西亚示威者指责昂山素季是恐怖分子 © Binsar Bakkara/Associated Press

但最近以昂山素季为平民领袖的缅甸出现了军队屠杀和驱赶穆斯林少数族裔的血腥事件，这不但让诺贝尔和平奖蒙尘、而且让特鲁多的自由党政府很有些坐立不安。

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昂山素季由于长期被缅甸军政府或者是监禁或者是被软禁在家里而成为国际社会不畏强暴、争取民主的旗手。

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但现在，批评人士指责作为缅甸平民领袖的昂山素季对缅甸军队暴力镇压和驱赶穆斯林罗兴亚少数民族的暴行不闻不问。

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昂山素季

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今年6月特鲁多会晤来访的缅甸领袖昂山素季
今年6月特鲁多会晤来访的缅甸领袖昂山素季 © Adrian Wyld/Canadian Press

加拿大人权观察组织的负责人戴伊芙Farida Deif女士认为，昂山素季对本国军队践踏穆斯林少数族裔人权的暴行选择沉默，这等于是在大声告诉世人她支持这样的暴行。

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联合国指出，自8月份以来缅甸罗兴亚穆斯林少数族裔居民成千上万的逃离战火，越过边境前往孟加拉国避难。

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缅甸罗兴亚地区的穆斯林反政府武装说，他们反政府的军事行动是为了停止缅甸政府军对罗兴亚穆斯林民族的镇压和迫害。

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难民大量涌入邻国

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而缅甸政府军则说他们针对罗兴亚穆斯林反政府武装的军事行动是为了扫除暴乱的根源。

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缅甸政府军和罗兴亚反政府武装都指责对方在暴力对待平民百姓。

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但逃到孟加拉国的罗兴亚难民说，缅甸军队滥杀平民、烧毁他们的村庄。

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收听

人权观察组织发布的卫星照片显示，罗兴亚一个村庄就有7百所住房被焚毁。人权观察要求缅甸政府准许国际社会的观察员进驻罗兴亚地区。

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缅甸平民领袖昂山素季这个星期在Facebook上发帖否认罗兴亚穆斯林民众受到迫害，说缅甸政府在尽其所能保护所有罗兴亚地区的居民，而那些发布假新闻的人是惟恐天下不乱，其目的是煽动恐怖主义。

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昂山素季的这些话受到不少批评和抨击。一些加拿大人发起了签名请愿活动，要求加拿大联邦政府取消授予昂山素季的加拿大荣誉公民的称号。

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失去资格？

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加拿大穆斯林最高理事会负责人Syed Badiuddin Soharwardy在接受加拿大广播公司采访时表示，昂山素季不但失去了作为加拿大荣誉公民的资格，而且失去了作为诺贝尔和平奖获奖人的资格。

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大赦国际加拿大分部的负责人Gloria Nafziger认为昂山素季对罗兴亚穆斯林民众大规模受迫害问题的态度令人失望，但作为平民领袖的昂山素季可能没有能力控制军队。

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特鲁多怎么说

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加拿大自由党政府总理特鲁多在回答记者问题时表示，加拿大对缅甸罗兴亚地区发生针对少数民族的暴行非常关切，要求有关方面停止对平民百姓的暴行。

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但当记者问加拿大是否应该收回授予昂山素季的荣誉公民称号时，特鲁多只是强调首要的目标是停止针对平民百姓的暴力行为，而没有直接回答是否应该收回给昂山素季的加拿大荣誉公民称号。

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在回答记者加拿大是否准备敞开大门接收缅甸罗兴亚穆斯林难民的问题时，特鲁多表示加拿大是开放和关怀的社会、随时准备向世界需要帮助的民众提供帮助，加拿大有整套系统负责处理移民和难民问题。

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