真难！加拿大东向输油管道可能夭折

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据汤森路透社报道，加拿大油气管道公司TransCanada将暂停其修建从加拿大西部阿尔伯塔省到东部新布伦瑞克省大西洋沿岸城市圣约翰的东向输油管道许可证申请程序30天。

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TransCanada 公司老总 Russ Girling © Jeff McIntosh/Canadian Press

在这一个月的时间里，TransCanada公司将认真考虑在审批程序变得更加复杂和严格的情况下，是应该继续完成许可证的申请程序、还是干脆放弃这一项目。

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加拿大能源委员会对TransCanada横贯加拿大的东向输油管道项目的第一次审核被迫停止，原因是环境保护组织的抗议和该委员会主要成员私下会晤TransCanada公司高管的事情被媒体曝光。

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现在是加拿大能源委员会对TransCanada公司加拿大东向输油管道项目的第二次审核。该委员会上个月宣布对TransCanada申请的东向输油管道项目扩大审核范围，把该项目会产生的非直接性温室气体排放也考虑进去、并全面审核如果出现石油泄漏等事故会对环境带来的危害。

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专家们认为，在美国总统特朗普宣布批准从阿尔伯塔省修建通往美国南部的基斯顿输油管道项目后，修建横贯加拿大的东向输油管道的必要性已经打了折扣；因为处于内陆的阿尔伯塔省油砂矿石油外运虽然需要出海口，但一个出海口已经够用。

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RCI with 汤森路透社、CBC

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