郁闷！一蒙特利尔女郎“被网上招嫖”

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据加拿大广播公司记者Kate McKenna的报道，蒙特利尔一位年轻姑娘最近简直快要崩溃了，因为不但有许多人打电话、甚至是直接上门要跟她啪啪啪做爱。

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为了保护这位姑娘的隐私，加拿大广播公司在报道这一消息时用了Melissa这个假名。

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蒙特利尔姑娘 Melissa 无处伸冤、求助无门 © Sylvain Charest/CBC

Melissa一开始不知道为什么会有这么多人突然找她要求做爱，直到一位朋友给她发来一个网上链接，她一看才明白是有人用她的名字在伴游网页上登广告说她不但免费与人啪啪啪，而且本人既性感又开放、还特别善解人意；并登出了她的照片、名字、地址和电话号码。

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这个网上伴游广告使用的头像是Melissa在Facebook网页上使用的照片，但另一张侧身几乎是裸露的相片则是别人的。这样的招嫖广告出现在至少三个伴游网站上。

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Melissa的Facebook网页只准许她的朋友登录，但她无法知道是谁利用她脸书上的照片和信息制作了这伴游网页上的招嫖广告。

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Melissa向警方报了案、希望警方通过IP找出这把她折磨的要死的事情到底是谁干的，但警方告诉他除非有搜查令，警方也无能为力。

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Melissa对警方的态度非常失望，认为只有出现了特别可怕的结果警方才会介入。

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Melissa担心自己的安全，已经离开其租住的房子在朋友家暂住，并在寻找的新的住所租住。

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