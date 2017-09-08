安省创建大麻销售管理机构，

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安大略省政府周五宣布，将创建一个大麻管理委员会，管理该省的大麻销售，并开放60多家店面。

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安省的大麻管理计划中包括将大麻购买年龄定为19岁及以上，比联邦政府报告建议的最低年龄高一年。

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按照省总理凯瑟琳·韦恩（Kathleen Wynne）提出的建议，向公众出售大麻的30至60家门店不会开设在目前的酒类商店内。从现在开始到以后一年时间里，现存的的非法大麻销售商店将被关闭。

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安大略省总理Kathleen Wynne © CBC

今年4月份，联邦议会下议院通过了一项法案，提出在2018年7月1日之前对大麻的销售和分销合法化。但对于如何销售和征税的问题则由各省自己决定。

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在七月份埃德蒙顿召开的省总理会议上，各省总理提出他们在一年的时间里可能来不及解决大麻合法化会带来的道路安全、税收、经销商培训和公共教育等问题，希望联邦政府适当推迟大麻合法化的日期。

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省总理们决定，在11月1日之前报告进展情况，如果联邦时间表被认为是“不切实际的”，将会要求推迟。

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当时韦恩曾说：“大麻合法化的前提是，我们是否准备好了解决它带来的公共安全问题，是否制定了保护青年人的规定，我们明白对道路交通的影响会怎样。这是我们必须预先考虑解决的问题”。

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但联邦总理贾斯汀·特鲁多随后表示，联邦政府不打算推迟原来定下的大麻合法化的最后期限。

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