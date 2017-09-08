新斯科舍省法官因“醉酒女被性侵案“判决不当接受审查

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新斯科舍省首席大法官该迈克尔·麦克唐纳（Michael MacDonald）星期四宣布， 已经决定成立一个三人审查委员会， 来调查格雷戈里·莱内恩法官对醉酒女被出租车司机性侵一案的裁决问题。

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涉案出租车司机Bassam Al-Rawi © CBC

今年3月，莱内恩负责出租车司机巴萨姆·阿拉维（Bassam Al-Rawi）性侵一名喝醉酒的女性乘客的案件审判。出租车司机辩解说，性行为是双方自愿的。法官也认为，在检察官的起诉书中没有任何证据表明，女乘客拒绝性接触。最后他裁决出租司机无罪， 并在口头裁决时说，“很明显，喝醉了酒并不意味着没有能力同意性行为”。

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这一裁决引发了民间和媒体的很大争议， 当地的妇女还举行了抗议活动。后来还有哈利法克斯的妇女专门创建了都是女司机的出租车公司。

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现在省首席大法官说， 三人审查委员会是由新斯科舍省法官协会任命的，有省法院的刑事法官， 也有民事法官。三人小组将对所有相关投诉进行调查，并决定是否受理，是否需要转交给司法委员会召开听证会，并在完成评估后，给投诉人作出书面答复，解释结果。

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现在， 公诉人方面也已就此案的判决提出了上诉， 上诉法院已经定于11月22日开庭审理。

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达尔豪斯大学法学教授伊莱恩·格雷格（Elaine Graig）认为，此案的判决引起争议吗是因为法官未能正确定义“同意性行为”的含义， 那是说行为人应该是清醒的。法官可能是将派对女孩可能会做出乱性行为的刻板印象运用到这一案件中。

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