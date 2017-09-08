大麻合法化越来越近，魁北克省开展公众咨询

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现在离加拿大实行大麻合法化还有不到一年的时间，魁北克在本周四、五两天在蒙特利尔市的会议中心 Palais des Congrès 举行公开听证会，听取民众对在魁北克省应该如何管理大麻的意见。

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在星期四的咨询过程中，人们问的最多的问题就是，省政府将如何使用从大麻销售中获得的利润，以及如何开展大麻上瘾的预防项目。

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在这两天的公众咨询会上，有不同组织进行相关介绍，包括 Association of Quebec Landowners, Montreal 420 Tours Inc.和 Quebec Labour Federation (FTQ).。

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一些参加了会议的人也询问在实行合法化后，出售娱乐性大麻的问题，比如有人说想打开一家大麻咖啡店，还有人计划组织以大麻为主题的参观游览。

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安大略省在这个问题上行动比较快，已经确定了购买大麻的法定年龄等问题。

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魁北克省还没有确定法定年龄的限制，也没有确定在哪些地方进行销售，以及驾驶方面的有关限制。魁北克省需在不到一年的时间里通过有关立法。

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魁北克省在蒙特利尔会议中心举行的 2天大麻问题听证会将于周五（9月8日）下午16:30分结束。

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（RCI with CBC）

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