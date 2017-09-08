来自加拿大的“全球最优秀教师”玛姬•麦克唐纳

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今年3月，加拿大的一位教师玛姬·麦克唐纳（Maggie MacDonnell）被国际教师评估组织授予“全球最优秀教师”称号，并向她颁发了100万美元教学奖。

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玛姬之所以能被评为“全球最优秀教师”，不仅因为连续7年坚持在边远的原住民乡村教学，而且还通过带学生参加体育运动解决他们的心理和精神方面的问题，使他们健康成长。在被评为优秀教师后，她曾表示，希望用100万美元的教学奖，创建一个专注于皮划艇或和划船运动的全球性慈善组织。

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她说：“我想用这笔资金来创造一个可以帮助青少年进行体育活动的方案，同时也关注环境保护。”

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现在半年的时间过去了，玛姬不仅创建了这样的慈善组织，而且还到其他国家带着那些有心理问题和精神问题的学生练习划船，参加比赛。这个星期她就在英国伦敦东部的一个皮划艇训练基地。CBC的记者在那里找到了她。

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© RCI / University of Toronto

她高兴地对记者说：“现在我是世界上最幸运的教师了”。

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记者看到，十几个孩子每两个人一条船，正在接受训练。一位英国12岁的学生从记者处了解到玛姬是谁后带着惊奇的神情说：“哇， 原来教我的是世界最优秀的教师，从加拿大那么远的地方来”。

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另一位14岁的英国女孩雪莉·威廉姆斯（Shirly Williams）则对记者说知道玛姬的事迹。她说：“我觉得她所做的真是棒极了，把“最优秀教师”的荣誉颁给她是正确的”。

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玛姬在新斯科舍生长大，入读多伦多大学的运动和体育教育系，在研究生阶段的主要研究方向是体育在青少年健康成长中的作用， 她的研究生论文题目是一项实证研究，论述篮球在加强坦桑尼亚女性社会地位中的中介作用。

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毕业后，她申请了一个偏远地区的教师职位。那是在魁北克省最北部的一个原住民小镇萨吕特（Salluit）。小镇只有人口1450人。 由于太边远， 没有公路通到那里，出来进去都必须乘飞机。

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© Canadian Press

那里的封闭环境和严酷单调的生活，造成年轻人自杀率很高。在2015年一年中，就有6名年轻人自杀，最小的18岁，最大的也仅25岁。到那里任教的教师流动率也很高，之前没有教师能坚持下来，有不少教师是在一个学期未结束时就辞职走了。

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玛姬了解所有这些情况，但她就是要到那里当教师，并立志在她当教师后不会再有任何学生寻短见。

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她说：“当时我听说了北部地区出现自杀率很高的问题，这深深伤害着当地原住民社区。我们都应该尽自己的力量帮助那些年轻人”。

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她到那里后，先是创办了跑步俱乐部，后来又募集捐款创建了健身中心。在取得皮划艇教练资格后，又组建了皮划艇训练慈善组织。

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玛姬说：“北方的原住民青年人确实要面对很多问题，从住房危机到食物没有保障。那里食品价格非常高，因纽特人村庄是所有发达国家中食物最没保障的土著社区”。

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© CBC / Kativik School Board

谈到她的跑步俱乐部，玛姬说，这是为了吸引和帮助年轻人，通过与队友和同龄人建立了解，增强生活的信心，有已经退学的还会返回学校。很多人通过参加跑步俱乐部的活动改善了睡眠习惯，戒了烟，减少对毒品或酒精的依赖，或采取无毒和无酒精的生活方式。 现在他们成了向其他年轻人传达希望信息的样板，并鼓励其他人面对遇到的困难”。

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跑步俱乐部还选出七名因纽特人的青年运动员集中训练了八个多月，包括在寒冷的北极冬季，气温降至-40℃时也坚持训练。后来他们参加了在夏威夷举办的半程马拉松比赛。玛姬和她的丈夫还就此拍摄了一部纪录片。

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玛姬任教的校区董事会看到这部纪录片之后，请她去该地区的五个村庄， 向教师们介绍经验。

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玛姬还受到联合国教科文组织的邀请， 到纽约与来自智利的原住民会面。

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她在伦敦的皮划艇训练基地一边把一艘皮划艇放下水， 一边对记者说：“我想最最重要的是， 当我们有机会接触原住民的孩子时，要用他们传统的文化方式”。

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