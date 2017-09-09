哈维飓风导致的财产损失约1800亿美元

哈维飓风导致的财产损失约1800亿美元
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亡羊补牢：休斯顿水灾给加拿大带来的警告

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 9 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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哈维号飓风给美国休士顿带来的风灾和水灾损失高达1800亿美元。专家们认为，随着地球表面的升温，像哈维号飓风这样的极端天气过程会经常性的出现，恶性风灾、水灾、森林火灾甚至会成为常态，这给加拿大城市应对自然灾害的能力带来极大的挑战。

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飓风等自然灾害越来越频繁
飓风等自然灾害越来越频繁 © NOAA/Reuters

据加拿大广播公司记者维利 Aaron Wherry 的报道，加拿大政府8月底宣布成立由滑铁卢大学教授菲尔马特Blair Feltmate牵头的专家小组，就灾害防范工作提出建议。

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成立防范灾害专家组

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上个星期，加拿大最南部城市温莎市再次受到创纪录的暴雨天气袭击、大片居民区被洪水淹没，而太平洋沿岸的不列颠哥伦比亚省的森林火灾已经烧了几个月，马尼托巴省最近发生的林火灾害导致多个居民区的民众不得不疏散。

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近年来加拿大出现了卡尔加里大洪水、多伦多水灾、阿尔伯塔灾难性林火、不列颠哥伦比亚省灾难性林火等恶性自然灾害。

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滑铁卢大学的菲尔马特教授认为，现在全球变暖的问题正越来越明显的显现出来，极端天气带来的恶性后果是惊人的。

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恶性自然灾害会带来毁灭性的后果
恶性自然灾害会带来毁灭性的后果 © Topher Seguin/Reuters

应对极端天气和解决地球变暖问题需要动用大量的资源、需要每个公民的努力、需要社会的共识和决心。

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双管齐下

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专家们认为，至少需要从两个方面来解决气候变暖带来的问题。一是“减排”，要大幅度减少温室气体的排放，避免地球表面的进一步升温。专家们的希望是人类社会的减排措施足够快、足够有力，以避免无法挽回的灾难性后果。这是需要国际社会共同协调努力去解决的问题。

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二是“适应”，各个城镇要采取措施应对已经发生的地球变暖问题。这是菲尔马特教授牵头的专家小组要提出应对办法的重点问题。

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菲尔马特教授认为在各种自然灾害中水灾是应该花大力气去应对的。除了过去百年一遇、甚至几百年一遇的洪水灾害正变成几十年一遇的问题外，过度城市化导致能够吸收降水的林地和绿地大面积减少、由不渗水的水泥和沥青地面取代，再加上居民把住宅的地下室装修成居住面积，这些都加重了水灾带来的损失。

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水灾是防范重点

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菲尔马特教授认为，防范水灾应该先从各个城市的洪泛区地图开始，有了这样的地图才能知道城市中那些区域是最容易洪水泛滥的地区。加拿大许多城市或者是没有这样的洪泛区地图、或者是原来的洪泛区地图早已过时。

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但更新这些洪泛区地图阻力很大。首先是房地产开发商和购房者都不愿意见到自己盖房子和买房子的地区被划归为高危洪泛区、不愿意见到随之而来的房价下跌；其次，市镇政府也不愿看到房地产价格下跌会带来的税收损失。

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住宅被水淹是越来越常见的财产损失
住宅被水淹是越来越常见的财产损失 © Melissa Renwick/Reuters

虽然完全避免恶性水灾会带来的损失是不可能的，但市镇当局应该采取疏通下水道、扩大泄洪通道、划定泄洪区、保留水塘洼地等措施把洪水水灾会带来的损失减到最小。

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居民们也可以采用在地下室安装排水泵、给地下室窗户安装防水盖、因势利导让雨水离开自己宅基地等措施避免或减少水灾损失。

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在防范火灾方面，市镇当局应该在市镇边缘开辟防火隔断带，居民应该对住宅外墙和房顶采用防火材料。

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保险公司已经在为越来越经常和越来越严重的自然灾害支付沉重的代价。去年阿尔伯塔麦克默里堡的森林火灾就让保险公司损失了创纪录的38亿加元。

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