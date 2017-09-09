Line的主要用户是亚洲年轻人
Photo Credit: Lee Jin-man

《经济学人》杂志在亚洲社交+通讯App Line上推送内容，收获百万粉丝

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 9 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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Line是亚洲除中国的WeChat之外最流行的即时通讯+社交移动App，在亚洲很多国家的年轻人中是首选的社交方式。

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2016年1月，英国老牌杂志《经济学人》开始在Line上发布内容，效果明显，已经斩获百万追随者。与《经济学人》在其他的社交媒体战略一样，其目的是吸引潜在读者，最终转化为付费订阅用户。

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百万用户并不意味着《经济学人》杂志在Line上的成功。《经济学人》杂志在Facebook上的8百万followers提供了可观的转化用户。

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《经济学人》是西方老牌杂志 © Hussein Malla

为什么在亚洲拓展

Sunnie Huang是《经济学人》杂志的社交媒体编辑，她说：“很多出版商忙于在Facebook和Twitter上追逐用户，但你常常看到的是短视和利益交换。”

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她继续说：“在Line上我们看到的有趣社交App汇集来的真实读者，绝对值得投资。”

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目前《经济学人》的社交媒体团队为10人。专门针对Line的有2-3人，因为其读者来自全球，所以其内容需要特别设计。

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来自亚洲的很多故事会优先发表在Line上。Line上的热门内容获得了和Facebook不相上下的流量。

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Line上的推送功能很有效

最为一个亚洲文化背景下的社交应用，Line在很多方面有自己的内容模式。例如，直接内容推送就是一个特色。

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《经济学人》将Line上的内容直接推送从每周3次增加到每天一次，通常是和泰国或印度尼西亚相关的内容。泰国和印度尼西亚用户在Line上对《经济学人》的内容反应很积极。另外，科技类的报道特别受到欢迎。

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Line的直接内容推送是以卡片式的模板将新闻图片、文字直接发送到Line用户的App。Sunnie Huang称，推送内容的流量转换是主页链接的10倍。

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老媒体的新市场、新机会

《经济学人》作为一个百年老店，其在西方媒体中的口碑一直很好，但是其新媒体战略是最近几年才真正发力。

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除了在亚洲，《经济学人》杂志的社交媒体战略使它在欧美和英国本土订阅数都获得增长。

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有趣的是，《经济学人》杂志发现在Line上前10名的流量贡献者中包括加拿大、英国，另外还包括叙利亚和伊朗。这都是《经济学人》惊喜的新发现。

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网络同步的世界

移动+互联网是的世界的技术、应用和内容不断融合、同步。一方面是亚洲包括中国的科技应用在进入西方年轻人的生活，另一方面西方的媒体也拥有了进入亚洲市场的新通道。这些都是坐在演播室里或编辑室里的老式西方媒体人所始料未及的。

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世界原本就没有我们想象和媒体上看到的那么疏离。

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文章分类: 因特网科技经济

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