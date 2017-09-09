加拿大军队开设让女大学生体验军旅生活项目

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加拿大实行志愿兵役制， 参军更多意味着是一种职业选择。但通常来说，女性很少有人考虑参军入伍，无论是陆军、海军、还是空军。

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但实际上，参军入伍并不都是要拿着枪，去面对敌人，参加战斗。军队中也需要牙医、医生、雷达技术人员、车辆技工、厨师、空中交通控制等等。 而这些工作都可以由妇女担当。

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加拿大军方为了能够吸引到更多的优秀女性加入， 今年开始推出一项让女大学生尝试过几天军旅生活，然后再决定是不是要入伍的试点项目。报名参加这个项目的人可以短时间在军中体验生活，天数可以选择3天至10天。而报名参加者的女大学生有120多人。她们将分两批，在8月底和10月底在安大略省和魁北克省的两个军事基地体验军队生活。

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© CFB Borden / Avr Rachael Allen

奥利维亚·特伦齐奥（Olivia Terenzio）就是其中之一。 她在多伦多的招兵中心报名参加了10天的军队生活体验。19岁的特伦齐奥刚进大学，此前即知道了加拿大军队正在开展这个体验项目，觉得很有趣。

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她说：“以前我很少听说有关加拿大军队的情况，那天知道了多伦多市中心的征兵站正在宣传他们的新项目，就去了解了一下。当时就觉得很不错，尤其是允许我继续在大学学习我所喜欢的专业，并为我支付学费”。

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加拿大军队在大学招募的都是士官生，是除了军校之外另一条培养职业军人的途径。如果有大学生愿意在毕业后进入军队服役，包括预备役，那末加拿大军方可以承担其上大学期间的学费，毕业后进入军队服役的期限最少是五年。

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在平时的情况下，很多中学生和大学生并不真正了解参军意味着什么，对军队的生活环境和职业前途也没有概念，不少人认为参军要受严格的纪律约束，因此难以下决心报名参军。另一方面，也有一些青年人带着好奇心， 或受到免学费的吸引报了名，但并没有做好充分的心理准备，中途又要求退出。

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加拿大军方推出这个新的试点项目就是试图为那些对军旅生涯感到好奇的女大学生一个机会，向她们介绍部队的日常生活状况和职业发展机会，让她们亲身“品味”一下军队的生活，以增加对这种职业的认知。 这将有助于她们认识参军也是一种不错的职业。

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特伦齐奥说，这个计划为我们提供了一个难得的机会，获得第一手军队生活的经验，这绝对是从招兵手册中得不到的，即使与招聘官员甚至军人交流也难以得到。

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她还提到了近年来在新闻媒体上出现的军队里的性骚扰和其它女性军人遇到的问题，但她说：“从我在几天中接触到的二十几位穿着制服的女性的经历看，她们总是受到尊重的。有人还告诉我，若出现反常的事件，通常能得到很快处理”。

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特伦齐奥在大学所学的专业是生物医学，但她加入军队是想成为后备役飞行员。她补充说，她觉得参加这个体验项目的其他大学生也都令人是印象深刻，都有各自的长处可以在军队中发挥出来。

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她还对记者提到，也许加拿大部队也应该向男大学生提供这养的体验活动。

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她说，若给这个项目打分的话，她会给10分满分。收听

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