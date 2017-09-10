周日网络广播 2017-09-10

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各位网友，现在是我们的周日网络广播时间，我是赵黎，和我一起在播音室里的有方华、亚明和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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朝鲜核试验：加拿大专家怎么看

据汤森路透社报道，在朝鲜星期日进行了其第六次核武器试验后，美国国防部长马迪斯Jim Mattis强硬表示，如果包括关岛在内的美国领土、或者美国盟国的领土受到威胁，美国会做出强有力、大规模和摧毁性的军事打击；美国有许多军事选项，用不着采取把朝鲜作为国家彻底毁灭那样的极端军事手段就能够解决问题。请听方华的报道。

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参议员：加拿大应该接收3万面临被美国驱逐的无身份年轻人



加拿大参议院的一位不属于任何党派的独立议员提出，美国特朗普政府决定终止对没身份移民的宽恕政策，加拿大应该接收那些在美国无处可去的年轻人。美国一直存在大量非法移民， 在奥巴马执政期间，曾经在2012年发出一项行政命令，简称DACA， 准许80万跟随非法移民父母进入美国的孩子可以暂时不遣返，获得临时身份，这批人也常被称作“梦想生”。这个法案虽然实行了多年，但一直存在争议， 难以成为永久性法律。请听亚明的报道。

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枫叶银行花8亿买体育馆冠名权值吗？

© NBAE/Getty Images

加拿大最大城市多伦多名气最大的体育馆的冠名权已经换了主人，从已经使用了20年的加航体育馆Air Canada Centre变成枫叶银行体育馆Scotiabank Arena。据加拿大广播公司报道，加拿大枫叶银行为了赢得这一冠名权可谓是不遗余力、花了整整8亿加元；也就是说在今后二十年中枫叶银行每年要为其冠名权花4千万加元，是过去20年加拿大航空公司为其冠名权花费金钱的十倍，也是加拿大城市体育馆冠名权中最贵的。请听方华的报道。

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5. 不列颠哥伦比亚省教师工会告倒了政府，初步结果开始显现

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新的学期开始了。不列颠·哥伦比亚省（BC省）的中小学今年将有很大的改变，也面临着前所未有的问题。由于教师工会在班级规模上状告省政府，并赢得了诉讼，该省中小学的班级规模缩小，对教师的需求大增。以至于暑假前和假期中已经新雇了上千名教师，仍然远远不够，而且省政府的教育开支也在不断增加。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

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祝您周日愉快, 下次节目见！

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一周图片报道

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