洪水淹了住房政府不会给很多赔偿

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美国半个月来连续两个创纪录的飓风哈维飓风和厄尔玛飓风给美国南部地区带来了巨大的洪水灾害，成千上万美国人的住房被洪水淹了，维修和重建的费用谁来出成了人们都想知道的问题。

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军队可以帮助救灾，但灾后重建是更大的挑战 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

政府退步抽身

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加拿大东部安大略省和魁北克省的一些地区今年春天也发生了洪水灾害，过去几年还有多伦多水灾和卡尔加里水灾淹没大量住宅的问题，加拿大也面临同样的谁来出钱赔偿损失的问题。

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加拿大广播公司记者Mark Gollom报道说，加拿大和美国的联邦政府都开始在自然灾害援助和赔偿方面退步抽身，而保险公司也严格了承保标准，开始拒绝对建在高风险区域的住宅提供保险，这使得谁来赔偿被水淹住房的问题变得更加尖锐。

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在美国，虽然特朗普政府承诺要提供财政援助来帮助灾区民众重建家园，但仅哈维飓风就给德克萨斯州带来了1800亿美元损失，美国联邦政府能够提供的财政援助连这个零头都不到。

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加拿大滑铁卢大学研究气候变化引发的恶性自然灾害对社会影响问题的教授费尔马特Blair Feltmate指出，加拿大各省市政府已经感觉到，现在从联邦政府手中拿到灾害救援资金比以前要困难多了；这一方面是联邦政府财政紧张已经是常态，第二是全球气候变暖引起的恶性自然灾害也成了常态，联邦政府在努力减少自己卷入自然灾害后重建工作的深度和广度。

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DFAA超过三分之二的预算用在水灾援助项目 © Meg Roberts/CBC News

DFAA

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对那些没有保险的房主们受到的自然灾害损失，加拿大联邦政府一般是通过自然灾害财政援助项目Disaster Financial Assistance Arrangements (DFAA) program拨出资金由省政府负责提供救助。

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上个世纪70年代加拿大联邦政府DFAA项目的拨款一年是4千万加元，90年代是一年1亿加元，本世纪第一个10年已经达到每年6亿加元的水平。2016年联邦议会预算署的测算显示，现在DFAA的灾区援助款项一年需要至少9亿加元、其中6.73亿加元是花在水灾救助方面。

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为了不让救灾负担失去控制，2015年联邦政府修改了DFAA的拨款标准，减少了联邦政府的责任，而让省、市政府承担主要的自然灾害救助责任。

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许多加拿大人不知道他们的住宅建在洪泛区 © Cameron MacIntosh/CBC

联邦政府的理由

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联邦政府这样做也有其一定的道理。比如，一些市镇政府为了多收住宅税，批准在洪水容易泛滥的地区建造住宅，税收收入进了市政府金库、而水淹后赔偿的时候却要联邦政府负责。

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加拿大研究减少灾害损失的专家麦吉弗里Glenn McGillivray认为，就像保险公司会在二级保险市场为自己的保单购买再保险一样，政府也应该让市场来承担灾害风险；或者是在二级保险市场购买自然灾害保险，或者是干脆把自然灾害赔偿项目交给市场经营。

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洪水保险

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从差不多两年前开始，加拿大保险公司开始提供洪水保险overland flood insurance，承保平地起水时从门窗进入住宅的水淹损失，而过去的保险只承保从房顶漏进屋内和从排水管倒灌进入住宅的水淹损失。

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但加拿大只有10%到15%的房主购买了洪水保险。有的是因为房主嫌贵而不买洪水保险，有的是因为保险公司拒绝对那些住宅位于洪水容易泛滥地区的房主承保洪水险。

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这幢民宅四年前被洪水淹没后已经被放弃 © Jeff McIntosh/The Canadian Press

回购住房

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加拿大滑铁卢大学环境系的助理教授赛斯特维特Jason Thistlethwaite,认为，对于那些位于洪水容易泛滥地区的住宅来说，最好的办法是市政府把这些住宅买回来拆掉，因为市政府本来就不应该批准在洪泛区建设住宅。

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在2013年卡尔加里大水灾之后，卡尔加里市政府就推出回购洪泛区住宅的项目，有三分之一的户主把被水淹的住宅卖给了市政府。

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专家们指出，在洪泛区的住宅被水淹后，即便是花费巨资大修或重建，过不了几年又会再次被洪水淹没。

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