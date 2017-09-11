这块肥肉能到多伦多嘴里吗？

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在电商巨头公司亚马逊要在西雅图之外建第二个公司总部 的消息传出后，北美许多城市都摩拳擦掌的开始了竞争。

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加拿大广播公司记者John Rieti报道说，亚马逊公司准备为建设这第二个公司总部斥资50亿美元、雇佣多达5万名雇员，要求有兴趣的北美城市提供50万平方英尺（4.65万平方米）的土地，而且还要具有未来扩建到8百万平方英尺面积的可能性。

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加拿大最大城市多伦多要争抢这个机会 © Frank Gunn/The Canadian Press

亚马逊公司不无骄傲的说，其在西雅图的公司总部把西雅图的经济拉升了380亿美元。

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多伦多市长John Tory 认为，多伦多的优势除了是北美大都市之外，最主要的优势是人才济济、劳动市场富有高质量的技术员工；与特朗普治下的美国相比，加拿大还有开放的移民政策的优势。

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由于亚马逊希望落户在人口超过百万的北美城市，加拿大的蒙特利尔、温哥华和卡尔加里市的市长们也在跃跃欲试。

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亚马逊要求有兴趣的北美大陆城市不能晚于10月19日提出其竞标申请，亚马逊将在2018年作出其第二个公司总部在哪个北美城市落户的决定。

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