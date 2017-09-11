这个叙利亚移民家庭很快在加拿大扎根

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加拿大广播公司记者Emma Davie, 报道说，加拿大大西洋沿岸新斯科舍省Antigonish市一家名叫和平巧克力Peace By Chocolate制造厂的生意越来越兴旺；不容易的是，这个生意是一个一年前才刚刚抵达加拿大的叙利亚难民Hadhad家庭开办的。

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去年Hadhad一家还只是开个作坊制作巧克力 © Tom Murphy/CBC

Hadhad家庭在叙利亚首都大马士革成功的经营着一个有30名雇员的巧克力制造厂，在中东地区市场销售其巧克力。但叙利亚内战的战火使他们的生意做不下去、开始了逃亡的生活。

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在被加拿大接收为难民来到新斯科舍省Antigonish市后，Hadhad又重新开始了自己制造巧克力的老本行。由于缺乏资金，先是在当地社团义工们的帮助下建起一个不大的作坊制造巧克力，后来还雇了10位员工，其制造的巧克力出售给当地的超市。

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Hadhad家庭自力更生成功开办巧克力生意的事情引起许多东海岸加拿大人的关注，不少人开车几个小时来看望他们、买些巧克力、祝贺他们一家在加拿大成功落户；加拿大总理特鲁多也在附近城市Sydney市会见了Hadhad家庭。

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鸟枪换炮：周末Hadhad家的巧克力新工厂开张 © Emma Davie/CBC

在刚刚过去的星期六，Hadhad的家庭巧克力制造作坊搬进了新的、正式的厂房，将雇佣至少20位员工。

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虽然Taraq Hadhadz在管理着这个巧克力工厂，但他父亲Assam Hadhad负责巧克力的制作和质量把关，并把制作巧克力的技术教给新聘用的员工们。

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Hadhad说他希望能够雇佣一些在加拿大全国各地落户的叙利亚难民，请他们从事在当地市场销售巧克力的工作。

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