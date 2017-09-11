小心了，加拿大有人用假文凭干坑人的事

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加拿大广播公司“商业市场”电视专栏节目在最近的调查报道中揭露了加拿大存在的假文凭现象及其带来的危害。这些假文凭的持有者中有护士、工程师、也有咨询顾问和其他专业人员，他们威胁着加拿大人的健康和福祉。此项调查期间就发现有800多加拿大人的文凭是假的。

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记者在网络上发现加拿大之外的上百家野鸡大学，例如巴基斯坦一家名叫Axact的学校网站，实际上是一家IT公司，专门为需要购买假文凭的人牵线搭桥。那些野鸡大学的名字听起来与名校相似，像哈维大学，巴克利大学和尼克松大学。有的还煞有介事地设有文凭评估办公室，实际上是专门应付第三方对假文凭的调查。Axact公司在数月时间里用客户提供的社交媒体简介和个人信息完成了数千个学位交易。所有这些学校都没有实际的地址，教师照片也往往是从图片库找来的，甚至网站引用的认证机构都是假的。而购买假文凭的人通常可以根据“生活经验”获得高中文凭、本科学位、硕士学位，甚至博士学位，最便宜的只需花几百美元。

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前联邦调查局特工艾伦·埃泽尔（Allen Ezell）的主要工作就是打击假文凭生意。他说：“这只是一个公司的操作。而几十年来假文凭工厂一直存在，加拿大到底有多少人的文凭有假，真的很难估计”。

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他根据多年的工作经验写成了一本书《文凭工厂：数十亿的产业卖出了上百万假文凭》。他说：“有很明显的证据显示，每年新增加的博士文凭中，约有近一半是假的。

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埃泽尔说，假文凭造成的影响是双重的。对那些花钱读书得到合法学位的人显然不公平。而更重要的是，缺乏适当技能和专业知识的工程师和保健工作者会给客户和社会带来风险。

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记者顺藤摸瓜，找到了一些购买假文凭的人。令记者吃惊的是，这些购买假文凭的人就在网上的个人介绍中宣称自己的学位，有的还把假文凭挂在办公室的墙上。

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持假文凭的社会工作者和心理治疗专家

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多伦多一家咨询公司的签约人名叫吉尔伯特·科雷瑟斯（Gilbert Correces），他自称是社会工作者和心理治疗专家，专门帮助有毒瘾者、精神创伤患者、幼年曾经受到侵犯有后遗症的人。

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他主动向假装是客户的记者介绍墙上挂的博士学位证书。面对记者的追问，他说：“我是去美国工作时读的学位，是在爱达荷州博伊西的艾美大学毕业”。但记者知道，那个大学没有校园，只是一个网站，客户可以用“生活经验”和金钱交换到学位证书。

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而 “心理治疗师”和“社会工作者”在安大略省是受规管的职业，需要适当的专业知识和登记注册。但记者在安大略省注册心理治疗专业人员的数据库中却找不到他的名字。

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假律师给真律师造成10万元损失

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安大略省奥罗拉市的34岁男子伊纳亚特·卡萨姆（Inayat Kassam）五年前从网上买了个法律学位证书，毕业的学校网站是在佛罗里达州坦帕市，上面还有教师的图片。

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他那足以乱真的假文凭骗过了多伦多一个律师事务所的创办人丹尼斯·杨（Dennis Yang）。杨先生说：“他给我看的法学学位证书，毕业证书等看上去都非常正规。而按我们一般的想法，如果是假的，应该不会那么漂亮。所以我就相信了，聘他管理一个新的办公室”。

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杨先生说，卡萨姆大多是独自一人在办公室工作，并且很快就把欺诈的目标对准了最易伤害的新移民。“客户为了能让家人早日来加拿大团聚，不惜筹措所有的钱， 或把信用卡额度用到最高限制。他们真的很信任卡萨姆。而卡萨姆并没有按照规定的程序帮他们申请，有时还尝试用“冒险的方式”。

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“这真的让人很不安，虽然他一个多月就辞职了，可对客户造成很深的伤害。 而我要承担约10万加元的损失”。

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杨先生报案后才了解到，卡萨姆在多伦多另两家律师事务所担任过经理。今年早些时候法院判他犯有两项欺诈罪和一项伪造证件罪，服刑三年。法官在对他的判决中说，卡萨姆曾经有过“冗长而有点复杂的欺诈前科。撒谎已经成为他的生活方式”。

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约克地区警官依安·梅森（Ian Mason）是卡萨姆案件的调查负责人，他说，购买假文凭不管是犯罪行为还是一时过失，都使人们受到伤害，这是一个需要解决的社会问题。从个人到专业机构到警察有很大的责任。收听 CH_Report_4-20170911-WRC40

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