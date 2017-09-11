16年前九一一期间得到加拿大人帮助的美国乘客仍在以行善回报

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美国得克萨斯州的凯文·特尔福（Kevin Tuerff）在今年九一一恐怖袭击纪念日到来之前，再次来到纽芬兰省甘德市做义工，以回报16年前在特殊的困境中得到的帮助。他说，只要是能为甘德市民做点事，做什么都行。

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2001年9月11日，特尔福乘坐的航班因美国封锁了领空，改道降落在纽芬兰省的甘德机场。这个只有1.1万人的小镇一下来了7000多陷于困境的旅客，特尔福即是其中之一。几天的滞留本应令他恼火、愤怒、疲倦不堪，可他收到的却是感动, 令他“受到善良的启发”。

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特尔福在他的书出版时为读者签名 © thetelegram.com / Kevin Tuerff

他说：“我们虽然不是难民，但我们面临着没有食品、没有住处、甚至得不到信息的困境，甘德市和整个纽芬兰省的民众为我们提供了最大的帮助，我们收到了最热情的接待。这真的非常不凡”。

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在九一一后第一个纪念日，特尔福决定要对他人表现出同样的善意。他把自己的环保市场公司关张一天，发给每位员工100美元，让他们去做任何善事，然后下午回公司讨论都做了什么。当地的媒体知道了此事还做了报道。

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此后有一天，特尔福接到一个电话。打电话的人说，今天我的车轮胎不知压到什么瘪了，本来我觉得是倒霉的一天，可我去修车店补胎，遇到你的员工，他给我付了补胎的7元钱，并向我解释了原因。我觉得这会改变我的生活态度。

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以后每年在九一一纪念日，特尔福都会做点什么，鼓励其他人行善。后来他还把这些事记下来，出了一本书。他的这本书又被改编成百老汇舞台剧《来自远方》。

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