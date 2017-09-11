梅岗蒂克湖油罐车出轨爆炸案三人被指控 陪审团挑选今日开始

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梅岗蒂克湖火车出轨事件造成47人死亡，三名涉嫌责任人每人面对47项疏忽导致他人死亡指控。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 三人将做无罪辩护。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

2013年7月6日发生在魁北克梅岗蒂克湖（Lac-Mégantic）的油罐车出轨爆炸事件，造成47人死亡。

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2014年5月，检方认定事故中的三名责任人，包括了当晚的火车司机哈丁（Thomas Harding），火车运营经理Jean Demaître、以及铁路交通管制员Richard Labrie ，并对三人提出指控。

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他们三个人，每个人都面临47项疏忽导致他人死亡指控。

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2015年4月20日，三人的律师团队表示，将做无罪辩护。

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此案件将会在魁北克的舍布鲁克市（Sherbrooke)进行审理。

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法官为Gaétan Dumas，预计审判将会在今年12月21日完成。

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今天，法庭开始挑选陪审团程序。

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做陪审员最重要的素质是公正。这并不是要求陪审员对案情一无所知，而是需要他们有放下偏见，公正看待问题的品格。

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梅岗蒂克湖案件陪审员还需要流利双语，因为驾驶员哈丁说英语，而另外两名被告说法语。

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按照加拿大刑法，陪审团通常由十名成员组成，最终就被告人是否涉嫌刑事犯罪做出裁决。

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不过，在审理过程中，需要12名到14名陪审员出席，避免有人因故退出。

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