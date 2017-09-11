今年“庆祝”画展主办者，右二为艾薇李。
Photo Credit: Avy Lie-Loftus

移民女艺术家成功有秘笈？  策展人艾薇李诚恳提建议

作者 梁彦 | china@rcinet.ca
星期一 11 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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许多来到加拿大的艺术家面临困境，如何才能继续自己的艺术创作？怎样才能让自己的作品在本地主流平台上展出？

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艾薇李（Avy Lie-Loftus）是蒙特利尔”加拿大亚裔艺术家协会，Asian Canadian Woman Artist(ACWA)“主席，也是一位艺术策展人，也一直从事视觉艺术创作，还是一位艺术教师。

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艾薇是来自马来西亚的华裔，出生在马来西亚，父亲是中国与荷兰混血，母亲是蒙古人。她本人从80年代初就来到加拿大，就读艺术以及艺术教育专业。 

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加拿大亚裔女艺术家年展“庆祝，Celebration”。@Avy Lie Loftus

移民艺术家要开放思维、增加与主流互动

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艾薇李认为，艺术家的创作与创作土壤有着直接的关系，寻找适合自己的艺术创作方式，寻找移民前后两地可以接榫的地方尤为重要。

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 艾薇李说，我们是少数族裔，再加上是女性，在艺术圈的机会是相对比较好。艺术界给予亚裔艺术家的平台本来就小，而女艺术家得到的机会就会更小了。

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对于新移民艺术家，或是想成为艺术家的新移民，艾薇李的建议是，来到加拿大，头脑要开放，包容创新。

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她也提及如何推销自己。

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以前的一些艺术家，推销的方式是，带着自己的作品，一家家敲开画廊美术馆的门。

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但这样的方式，成功的机率很小。

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艾薇李说，如果你可以找到一个适合自己的艺术机构，尤其是专业的艺术顾问机构，就可以在参与活动的过程中，了解本地艺术界的情况，可以得到前辈艺术家以及艺术顾问的指点，由此带来更多可能的机会。

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艾薇李向大家提供了两个这样的机构。

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首先是“英语艺术网”这个机构主要帮助英语艺术家与艺术社区寻找机会，它包括了文学、绘画、音乐、舞蹈等不同领域。

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（希望了解更多英语艺术网的信息，请点击这里。）

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第二个机构为“是，蒙特利尔，Yes Montreal”。在那里有专业的艺术顾问，可以为你的艺术未来提供建议。

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（点击这里，了解更多“是，蒙特利尔”信息。）

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艾薇李的另一个建议是，多找机会做义工。做义工的概念很多人恐怕是移民之后才接触到，而为非盈利的艺术机构做义工可以令你更多地接触到当地艺术社区，及时获得艺术基金会的信息以及申请资助。

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“加拿大亚洲女艺术家协会”面临困境
艾薇李本人就参与创办了蒙特利尔每年五月的“亚裔文化节，Festival Accès Asie”。

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其后，她和部分艺术家离开了“亚裔文化月”，成立了“加拿大亚裔女性艺术家协会”，到今年已经有15年的时间了。

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她们最初的设想是，成立一个更具专业性的女性艺术协会——入会的标准是，已经有一定成绩的专业艺术家，比如开过画展，在社区拥有一定的知名度等。

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只是15年过去了，这个协会在发展上遇到了瓶颈。

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作为这个协会的会长，艾薇李对此直言不讳。

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她说，十五年的时间，协会中的一些人有些已经离开了加拿大，有些年老生病，甚至有几位已经作古。所以目前全国只剩了40多名会员，发展不尽人意。

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她也表示，协会的未来掌握在每一个会员的手中。作为这个协会多年的会员、策展人，她目前正在积极招募新鲜血液，希望能有更多的亚裔女艺术家加入。

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作为策展人，艾薇李策划了今年的协会年度展，主题就是“庆祝”，来自印度、韩国、日本、中国的8名艺术家，展出了二十多幅作品。

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艾薇李表示，因为今年是协会成立15周年，正巧也是加拿大建国150周年，蒙特利尔建市375周年，所以这是个值得庆祝的日子。

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@Avy Lie Loftus

展览现场。@Avy Lie Loftus

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