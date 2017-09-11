不列颠·哥伦比亚省省山火有所减弱

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

不列颠·哥伦比亚省南部沿海地区和其它一些地区的降雨对有效控制山火起到了帮助作用。省政府山火控制指挥部的瑞恩·特考特（Ryan Turcot）说，目前的天气对我们来说是好消息。我们已经看到降雨和降温有助于减轻火势和灭火工作。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，刚过去的这个周末，仍有3000多名消防队员在野外与166处山火战斗。东南部由于降雨少火势还未能控制住。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

© CBC

今天，不列颠·哥伦比亚省卫生部门解除了烟雾警告，几个星期以来受到山火烟雾困扰的民众终于盼到了空气质量有所改善，可以呼吸自由一些了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省卫生部门说，虽然有些地区山火仍在继续，但内陆地区的烟雾浓度已经明显降低，空气质量已有所改善。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

卫生当局同时警告市民说，在火灾附近的地区烟雾还会持续，而且会随着风力风向，火势大小而变化，因此还不能掉以轻心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

奥肯那根地区因山火在一个星期前疏散的55户居民，现在已有部分人被允许返回家园，但疏散的命令仍未取消。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

省政府负责野火监控和协调灭火行动的部门表示，他们在Finlay Creek地区的火灾中实行了有控制地烧出隔离带的措施，防止山火的大面积扩散。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

昨天星期天，来自加拿大各地的一百一十六名消防员投入了该地区灭火的战斗，差不多扑灭了奥肯那根地区一半的野火。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada