阿布接受加拿大广播公司采访谈他脱离ISIS的经历

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现实太恐怖：加拿大一圣战者逃离ISIS

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 12 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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伊斯兰国ISIS的战斗成员中有许多来自西方国家的年轻人，其中包括一些加拿大青年，他们被ISIS的宣传所吸引，前往叙利亚战场为伊斯兰国战斗、参加圣战。

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西方国家的圣战者

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这些西方国家年轻人中有的已经战死、有的还在继续为ISIS战斗、有的选择退出叙利亚或伊拉克战场回到自己的国家等待机会，还有的是选择放弃ISIS，因为他们发现自己曾经狂热相信的东西是错误的、有受骗上当的感觉。

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据加拿大广播公司记者巴克什Nazim Baksh 和 兰卡斯特John Lancaster的报道，多伦多一位17岁就响应伊斯兰国召唤、前往叙利亚参加圣战的小伙子就属于这最后一类人。

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不少年轻人为解救惨遭迫害的穆斯林而参加ISIS
不少年轻人为解救惨遭迫害的穆斯林而参加ISIS © Jonathan Hyams/Save the Children/Associated Press

2014年，这位给自己取名阿布Abu Huzaifa al-Kanadi的多伦多男青年把自己银行账户里的钱全部取出，瞒着自己的父母偷偷来到叙利亚城市Manbij参加ISIS的圣战。

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逃离ISIS

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但五个月之后，阿布发现伊斯兰国推行的政策和干的事情与他相信的和想象的很不一样；于是偷偷脱离了ISIS，辗转土耳其、巴基斯坦几年后回到了加拿大。

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在巴基斯坦呆的两年期间，阿布为了让自己忘却在叙利亚见到的血腥暴力开始吸毒。

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回到加拿大后阿布受到加拿大安全情报局官员和皇家骑警探员的反复询问，把他知道的有关ISIS组织的情况、他前往叙利亚参加ISIS的过程和路线、他在叙利亚ISIS组织里的活动、他逃离ISIS的过程和路线等情况问了个底掉。不过，加拿大警方并没有对阿布提出指控。

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加拿大安全情报局的监控数据显示，到今年8月底为止，离开加拿大前往海外参加恐怖组织活动的加拿大人中已经有约60人返回加拿大。情报机构和警方认为，在海外参加过恐怖组织活动的加拿大人返国后可能会给加拿大带来安全威胁。

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往事不堪回首

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阿布回到加拿大后并没有得到身体和心灵上的平静。他每个星期至少有三次夜里被噩梦惊醒、醒来时浑身冷汗。

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加拿大警员穆斌帮助阿布清楚头脑中ISIS的余毒
加拿大警员穆斌帮助阿布清楚头脑中ISIS的余毒 © John Lancaster/CBC

2016年阿布开始接受加拿大联邦警员穆斌Mubin Shaikh的心理咨询和帮助。穆斌说，阿布已经接近完成从头脑中清除掉ISIS洗脑宣传的毒害，虽然这是一个困难的过程，但能够从ISIS手中挽救一个加拿大人就是一个成功。

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阿布这次虽然同意接受加拿大广播公司记者的采访，但要求不要透露他的真实姓名、不要公布他的照片。

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阿布说他2013年在巴基斯坦一个宗教学校上学的时候，那里的宗教导师公开倡导学生们参加圣战、以解放受到镇压和迫害的穆斯林。

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阿布说，那时看到叙利亚逊尼派穆斯林平民被杀戮、包括妇女和儿童被杀戮的惨景让他觉得自己有责任前往叙利亚参加圣战。

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他在2014年告诉自己的父母他要去土耳其学习一个学期，然后用巴基斯坦护照从巴基斯坦飞到土耳其伊斯坦布尔，在伊斯坦布尔迎接他的是已经参加ISIS组织的加拿大男子阿里Mohammed Ali派给他的联络人；这个联络人把阿布送到土耳其与叙利亚交接的城镇Jarablus，阿布在夜色的掩护下越过边界进入叙利亚、参加了ISIS。

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逃离ISIS控制区的穆斯林民众
逃离ISIS控制区的穆斯林民众 © Rodi Said/Reuters

在接受了几个星期的军事训练后，阿布成为ISIS的巡逻警察，负责在街头落实伊斯兰教法规，比如不得吸烟、不得喝酒、不得使用毒品、女性必须包头穿黑袍、等等。ISIS警方执法时除了会用鞭刑等酷刑之外，甚至是会当街斩首那些所谓的叛教者。

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阿布说吓人的不是ISIS的信仰和主义，而是把这些信仰付诸实施后的严酷现实。

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阿布说ISIS战斗人员中有许多是犯罪分子，他们利用ISIS给他们无法无天行事的权力满足他们随便犯罪的欲望。

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