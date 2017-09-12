厄尔玛和哈维飓风带来3千亿美元损失

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在厄尔玛飓风横扫美国佛罗里达州后，专家们认为虽然厄尔玛飓风没有按美国气象预测模型显示的那样从佛罗里达东海岸登陆、而是在西海岸登陆，从而减轻了迈阿密等东海岸人口稠密、地产价格昂贵地区的损失，但厄尔玛给美国东南部地区带来的损失仍然是灾难性的。

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水淹住宅是飓风灾害损失中的一大部分 © Dede Smith/Florida Times-Union via AP

据加拿大广播公司报道，AccuWeather公司总裁Joel N. Myers引用该公司的测算说，厄尔玛飓风带来的经济损失约为1千亿美元，再加上十几天前的哈维飓风肆虐德克萨斯州所带来的1900亿美元的损失，这接踵而来的两个飓风给美国带来的损失差不多3千亿美元。

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由于德克萨斯州和佛罗里达州受到飓风带来的严重水灾影响的居民大部分没有购买水灾保险，所以保险公司的赔款额度只有约2百亿美元。

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专家们认为，虽然飓风后的重建从中长期来看会拉动美国的GDP增长，但在短期内会给美国经济带来损失1.5个百分点GDP增长的负面效果。

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