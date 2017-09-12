房市回暖？8月加拿大住房开工量上升

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据加拿大广播公司报道，加拿大8月份住房开工量没有像经济分析师们预期的那样下降，而是略有上升，达到22万3千2百32个住宅单位，而7月份的住房开工量是差一点不到22万2千个住宅单位。

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太贵的独立房价格让不少买家转向公寓楼市场 © Jae C. Hong/Associated Press

8月份与7月份相比虽然上升的幅度不大，但与经济分析师们预测的8月份住房开工量21万6千单位的数字相比就显得引人注目了。

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受多伦多地区火热的高层公寓楼建筑市场的推动，8月份安大略省住房开工量上升到9万5千个单位，是加拿大各个省份房屋建筑市场表现最好的、也是安大略省2003年以来住房开工量表现靓丽的一个月份。

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加拿大多伦多道明银行资深经济师Michael Dolega认为，加拿大住房建筑市场的开工量今后几个月会继续健康增长的走势，但这之后会受到银行利率上升的影响而放慢速度。

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