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不列颠·哥伦比亚省新政府公布首个预算案

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 12 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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不列颠·哥伦比亚省新民主党政府星期一宣布了自己的预算案。这个预算案比上一届自由党政府在2月份公布的预算案要多支出20亿， 而为了达到预算平衡，提高了对高新收入者和公司的纳税额度。

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财政部长卡罗尔·詹姆斯（Carole James）在宣布省财务计划时说，更新预算本着两个原则，一是本省优先，二是确保参与本省建设的人从中受益。

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省财政部长和省总理在议会宣布新的预算案 © PC/Chad Hipolito

这个总额为519亿元的预算案中增加了教育、住房和保健方面的支出。诸如在今后两年拨款2亿元建造2000间模板房，为无家可归者提供住处；在今后3年拨款5.2亿用于落实最高法院裁决，缩小中小学班级规模；省民的医药保险金缴纳额减少50%等。

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但在竞选时提到的每天10元托儿费，租房者400元税收减免，以及电费冻结等并未提及。詹姆斯说新民主党需要更多的时间来实现一些承诺。

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竞选中提出的增加高薪者所得税已经明朗，收入在15万以上的缴税税率由原来的14.7%增加到16.8%。公司收入税由11增加一个百分点到12。

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该省的财经评论家昨天在预算案公布之后说，新民主党少数政府的预算案中花钱的项目一长串，但缺少创造就业机会和经济增长的计划。

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省议会反对党自由党的评论员说，新的财政计划提高公司税率将降低本省的竞争优势。

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省商业理事会的乔克·芬利森（Jock Finlayson）表示，预算不会带来新投资，而增加个人所得税可能导致公司在吸引顶尖人才方面更困难。

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