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加拿大安省3年拨款$9千万，解决多伦多无家可归者问题

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 12 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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到过多伦多的人都知道，在加拿大的这个最大城市，无家可归者的问题相当严重，每到寒冷的冬季，市中心的很多地方，都能看到裹着被子靠着某个热气出口取暖的无家可归的人。

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这个星期，安大略省的住房部长彼得·米尔茨宁（Peter Milczyn ）终于宣布，省政府将在三年内向多伦多市注资9000万加元，帮助这个城市解决无家可归者问题。

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安省的2025目标

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米尔茨宁说，这笔钱将拨给 “Home  for Good”项目，这是一个主要针对长期无家可归者的项目，旨在帮助人们找到稳定的住房，针对群体包括年轻人、原住民、长期无家可归者等等。

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他说，政府定有一个目标，要在2025年之前在全省争取长期无家可归者的问题，这是一个“雄心勃勃”的目标，上述资金将有助于省政府接近这个目标。

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米尔兹宁在多伦多接受加拿大广播公司记者的采访时说，要达到目标，我们需要采取大胆的做法，长期以来，人们往往把无家可归的问题看作是一个孤立的社会问题，是因为庇护所不够，然而，庇护所并不是问题的关键，这些人迫切需要的是得到适当的支持。

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他说，有些人因为身心健康问题而需要额外的支持，这包括获得社会工作者的定期帮助，治疗毒瘾或酒瘾，获得生活技能方面的训练等等。

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彼得·米尔茨宁表示，上述资金将被用于帮助无家可归的人有长期的住所，而不是为了修建更多的庇护所。

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多伦多：钱来之不易

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Toronto Mayor John Tory, left © CBC

多伦多市长庄德利（John Tory）表示，这项拨款来之不易，将对多伦多最脆弱的群体提供“直接的、能看到的”帮助。

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庄德利说，记得早在2003年竞选多伦多市长的时候，无家可归者的问题就是竞选辩论的题目之一，这可能是自那以来省政府就这个问题做出的最大一笔拨款，这可真是有好长时间了。

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他接着说，多伦多一直向省政府争取这笔款项，来处理无家可归问题，把最容易受害的人转移出紧急庇护所，庇护所并不是无家可归者可以长期生活的地方。

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现在，终于有了这笔拨款，对于身处困境中的人来说，这是公平的。

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多伦多市议员、多伦多住房问题委员会的主席安娜·白露 （Ana Bailao）在一份声明中表示，她对省政府的拨款感到高兴，她将在10月2号的一个会议上，向市议会报告如何具体执行有关项目。

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她说，这笔资金将会产生真正的和直接的影响，应该立即启动，对急需的人提供最急需的帮助。

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安大略省政府把无家可归超过6个月的人定义为 “长期无家可归者”。

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（RCI with CBC）

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