哈利法克斯儿童医院财务总监为高管报销私人花费遭停职

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新斯科舍省哈利法克斯儿童医院财务总监史蒂芬•达西（Stephen D’Arcy）因未遵守财务规定被暂停工作（带薪休假），董事会已要求省审计长进行调查。这是CBC从6月份开始报道该医院执行长向医院报销4.7万个人费用丑闻的最新进展。

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儿童医院首席执行官Tracy Kitch © CBC

哈利法克斯I-W-K儿童医院首席执行官翠西·基奇（Tracy Kitch）在过去3年中，向医院报销了近五万元被怀疑是私人的花费。包括可以下载音乐的iTunes和在网上看电影的Netflix的费用，购买在一定时间内可以多次乘飞机旅行的通票及汽车服务的费用等。

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当CBC News在6月份首次报道基奇有违规报销问题时，医院财务总监史蒂芬·达西曾为其辩解说，报销的花费都是“在正常的业务过程中发生的”，或者是无意的错误，所有不合规的报销款都已经退还给医院。但实际上并非如此。

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达西从2015年9月开始在IWK儿童医院工作，此前是安大略省公共卫生总监。

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医院董事会随后就此进行的调查显示，基奇报销的旅行费用中，有3万多元是属于私人性质，没有足够的文件证明与工作相关。

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基奇后来退回了部分报销的钱，但仍有2.2万元还没偿还。她在8月底董事会发布独立调查报告前辞职。

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医院发言人周一表示，董事会预计她在本月底前会偿还所有欠款。医院财务系统的所有方面，包括人员配置都将受到审查。

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董事会主席在电子邮件中写道：“我们已经开始实施审查的建议，我想重申几周前作出的承诺，我们将采取一切必要步骤，确保所有政策和财务制度和管理监督程序都是有效和符合规定的”。

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