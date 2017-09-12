加拿大警方要求联邦政府推迟大麻合法化

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加拿大警方表示，在明年夏天之前，警察队伍不可能为实施大麻合法化的新法律做好准备，希望联邦政府推迟实行大麻合法化。

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来自不同警察队伍的代表在加拿大众议院卫生委员会的听证会上提出上述要求，该委员会正在研究政府的大麻合法化法案。

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加拿大警察局局长联合会 （Canadian Association of Chiefs of Police）的代表、安大略省警察局 （OPP）的代表还提出，希望联邦政府就允许人们在家里种大麻的规定进行重新考虑，因为如果家家可以种大麻，警察的工作将难以进行，而且未成年人也将更容易得到大麻。

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安省警察局副局长 Rick Barnum 说，如果政府不推迟合法化的日期，警方将没有足够的间对警察进行培训，警方需要更多的时间和资金来培训警察执法，比如如何识别和处理那些吸了大麻后开车的人。

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加拿大自由党政府今年春季推出了大麻合法化C-45号法案，并计划在2018年7月1日实施，该法案允许成年的加拿大人在特许规定的商店购买大麻，每人最多可以拥有30克大麻，而且每家可以种植最多4棵大麻。

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（RCI with CP）

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