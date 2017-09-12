美国、加拿大、墨西哥三国代表
Photo Credit: Associated Press / Jacquelyn Martin

北美自由贸易修订谈判进展艰难，第三轮将在渥太华举行

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期二 12 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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北美自由贸易协定修订谈判到目前为止已经进行了两轮，第三轮谈判将于9月底在渥太华举行。它牵涉到三个国家的经济利益。特朗普想通过修订为美国争取更多的好处，而加拿大政府则希望在修订协议的过程中，进一步强调劳工的权利，加强环保内容。

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加拿大外长Chrystia Freeland © Canadian Press/Sean Kilpatrick

北美自由贸易协定的签订促进了三个国家的汽车工业连为一体，因此也是此次谈判的重要内容。加拿大首席谈判代表、外交部长克里斯蒂亚·弗里兰（Chrystia Freeland ）说：“我们会谈到大的汽车制造商，也会谈到汽车零件提供商。这是一个具有多个层次的复杂工业体系，其中很重要的一个话题是劳工权利。这在汽车工业界大家都理解它的重要性”。

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加拿大的汽车零件公司总共在墨西哥开设了120个工厂， 雇佣着4.3万人。而总部在魁北克的塑料汽车零件生产商Exo最近刚刚在滨河圣胡安市（SAN JUAN DEL RIO）扩建了它的工厂。那里远离加拿大汽车零件生产中心温莎市， 但离墨西哥城很近。

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制造业正在墨西哥蓬勃发展，国际互联网的供应链也越来越高效，墨西哥的劳动力大军正从中获益且渴望更多。

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这个工厂的故事可以说在北美自由贸易协定中非常具有典型性。它为通用汽车公司的卡迪拉克牌汽车，克莱斯勒公司的菲亚特牌汽车生产塑料配件。虽然在加拿大的业务也有增长，但主要的增长还是在墨西哥。那里雇的工人20年来已经增长了3倍，达到了300多人。这不仅因为那里离汽车组装厂更近，还因为那里的生产成本要低很多。

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生产成本是由很多因素决定的，除了墨西哥政府鼓励投资的政策， 与47个国家实行自由贸易，出口到所有拉丁美洲国家的零件都没有关税， 还有一个最重要的因素，就是工人的工资要比加拿大低得多。

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© Associated Press/Judi Bottoni

来自魁北克的公司经理弗朗索瓦·韦莱（ Francois Ouellet）对记者说：“这是一个更本不用动脑子想的事情。”

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最近加通社的记者到墨西哥采访，他带记者参观生产发动机盖和冷却液箱的塑料制品车间， 采访了一位生产线上的女工。她23岁，每天工作八小时， 每周工作6天的工资为61加元。而在开始工作的前三个月工资还要低10元。公司的福利包括为她报销上班的交通费， 提供半价免费的午餐，为她住处安装可以洗热水澡的淋浴装置。

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记者上前问这位年轻女工， 是否觉得应该挣得工资更多。她没有回答。而当记者问她对于北美自由贸易协定的修订有什么看法时，她回答说：“我们墨西哥民众得不到多少好处。也许工资会略微高一些。如果他们能想着我们就好了”。

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韦莱说，加上所有福利，墨西哥的工人大约每小时能挣6-7加元， 现在加薪压力正在增加， 因为劳动力出现了紧张。“现在你到周边看看， 到处都需要劳动力，包括酒店、餐馆。雇工越来越难了”。

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韦莱回顾了加拿大的情况：在1993年刚刚签署北美自由贸易协定的时候， 加拿大汽车及零件制造业总共雇佣12.7万人，自由贸易协定签署后，汽车工业的雇员人数不断增长，到2000年达到最高峰。 随后因为汽车工业的不景气，一直回落，跌到自由贸易协定刚签署时的水平。韦莱说， Exo公司也经历了同样的大起大落。

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加拿大政府正在新的一轮修订自由贸易协定中推动提高劳工报酬标准。加拿大政府的代表已经与墨西哥工会领袖进行了多次会谈。

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迪亚斯就是工会领袖之一。他说，如果墨西哥的工会组织能更加独立， 获得更多集体谈判的自由，那就可以给工人争取更高的待遇。他说，按理说，墨西哥的工人们应该能买得起他们生产出的产品-汽车。

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但现在还不知道有关协议的谈判会对劳动法有何影响。美国要求解散协议下的劳动法国际专家小组。 加通社记者说：“对汽车零件工业，美国有它的想法，它想保留一定的比例在北美，有一定比例在其国内，它可能会为此提出一些规则”。

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但制造商们说，现在的利润已经很小了，如果必须大幅加薪他们就不得不把工厂迁到亚洲去。反正这些工厂不会返回加拿大。收听

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