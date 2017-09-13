在美丽的贝尔岛渡假给特鲁多带来了不少麻烦

在美丽的贝尔岛渡假给特鲁多带来了不少麻烦
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特鲁多海岛度假花纳税人的钱少申报70%

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 13 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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特鲁多刚上台时反复强调自己的政府要搞阳光政治、对加拿大选民保持诚实和开放的态度，但他很快发现这说起来容易、作起来难。

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贝尔岛是加拿大富翁可汗的私人岛屿
贝尔岛是加拿大富翁可汗的私人岛屿 © CBC

阳光政治哪去了？

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比如，特鲁多担任加拿大总理后在2016年的圣诞节和新年假期，他接受大富翁阿加.可汗Aga Khan的邀请，前往可汗在巴哈马群岛的私人岛屿贝尔岛度假。

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作为加拿大总理接受富翁朋友的邀请前往其私人岛屿度假是否违反了政府工作人员的道德操守，加拿大道德专员公署正在对此进行调查。

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这件事情现在又有了新的爆料。

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新爆料

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特鲁多和两个朋友共三个家庭去贝尔岛渡假
特鲁多和两个朋友共三个家庭去贝尔岛渡假 © CBC

据加拿大广播公司记者Elizabeth Thompson的报道，最新的数字显示联邦政府总理特鲁多2016年圣诞节新年假期去贝尔岛度假花费纳税人的金钱至少是2154百加元，比原来上报议会的钱数1272百加元高出70%

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加拿大广播公司记者根据政府信息公开法案得到的文件显示，加拿大皇家骑警原来上报给议会的贝尔岛之行的开支数字是72千加元，这是到20171月底皇家骑警财会部门统计出来的与特鲁多贝尔岛度假有关的警方开支。

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加拿大广播公司记者要求得到皇家骑警有关贝尔岛之行开支的最新统计数字，皇家骑警一开始回答说没有这样的会计分项数字；但在加拿大广播公司记者指出这样的分项会计数字已经上报给了联邦议会之后，皇家骑警才把这新的统计数字告诉给CBC，但没有提供进一步的分类数据。

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根据这最新得到的文件，皇家骑警派警员随同特鲁多前往巴哈马群岛的贝尔岛以保护特鲁多一家安全的费用实际上是1535百加元，比其原来回答联邦议会议员有关问题时提供的数字多了一倍还多。

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皇家骑警开支

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皇家骑警对这贝尔岛之行开支花销数字前后差别的解释是，一月底的数字没有包括后来才报上来需要报销的开支。

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与特鲁多一块前往可汗的私人岛屿贝尔岛度过圣诞节和新年假期的还有特鲁多的好友、自由党联邦议员Seamus O’Regan和他的丈夫、自由党全国委员会主席Anna Gainey和她的丈夫这两家人。

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特鲁多一直以可汗是自己家庭的长期朋友作为前往贝尔岛度假没有违反政府雇员道德守则的理由；并说自己欢迎联邦道德专员公署的调查询问。

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特鲁多说他家和可汗一家是长期的朋友
特鲁多说他家和可汗一家是长期的朋友 © Sean Kilpatrick/Canadian Press

反对党不依不饶

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但加拿大联邦议会的各个反对党众口一词的抨击特鲁多空洞的车轱辘话来回说，就是不回答联邦议会议员们提出的很简单的问题。

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阿加.可汗的慈善基金会从加拿大联邦政府得到成百上千万加元的拨款，用于在发展中国家的慈善事业；可汗的公关公司注册的活动包括向总理办公室和几个主要联邦政府部门进行争取拨款的游说活动。

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加拿大联邦议会两位保守党议员认为特鲁多接受可汗的邀请携全家和朋友前往贝尔岛渡假明显违反了政府雇员的道德守则，分别向加拿大道德专员提出进行调查的要求。

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特鲁多前往富翁朋友的私人岛屿度假是否违规正受到加拿大联邦议会下属的道德专员公署的调查，也受到联邦议会反对党的反复质询和抨击；现在又有少报花费纳税人金钱的事情被媒体曝光，特鲁多可能又会在联邦议会成为众矢之的。

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