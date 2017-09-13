蒙市少女因为这个被火车撞得命悬一线

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据加拿大广播公司报道，加拿大第二大城市蒙特利尔到郊区双山的通勤火车星期二下午发生严重事故而不得不中断行驶，一位17岁少女在Pierrefonds-Roxboro车站跨越铁路线、赶往对面站台去乘坐东向通勤火车时被火车撞倒、还被拖行了15米。

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警方和急救人员迅速赶到现场施救。这位被撞少女头部和下肢被撞成重伤、生命垂危。

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少女被撞让车站上等通勤火车的人震惊 © CBC

警方说事故发生在下午5点钟，当时该少女急着去赶东向通勤火车，在跨越铁路时没有看到西向驶来的火车，当时她带着耳机应该是也没有听到火车行驶的声音。

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安全专家们早就告诫说，走路时带着耳机开大音量听音乐不但会造成听力受损、而且会由于听不到身边的危险声音而有严重的人身危险。

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