安省时薪15加元会减少5万工作岗位

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司报道，安大略省财会办公室告诫说，安省自由党政府推出的把最低工资提高到每小时15加元的计划如果付诸实施，会让安大略省减少5万个就业岗位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且流失这些工作岗位对十几岁和二十几岁年轻人的打击最大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

工商业认为增加工资导致成本高涨会减少工作岗位 © CBC

安大略省财会办公室在其星期二发表的报告中虽然承认，最低工资的提高有助于增加家庭消费，从而会间接导致一些行业的就业增加，但总体来说还是对经济和就业的负面影响更大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

根据安大略省自由党政府的计划，从明年1月份开始安省的最低工资水平将从目前的11.40加元猛升到14加元，而到2019年将上调到每小时15加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

安大略省自由党政府的劳动厅长Kevin Flynn认为，一个在安大略省全职工作的人一年的收入应该能够付得起房租、买得起食物、养得起孩子；再加上现在安省的经济发展势头良好，可以负担得起最低工资的上调。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但安大略省的公司企业反对省政府快速把最低工资上调到每小时15加元的做法，认为这是不顾工商界的承受能力、只考虑政治利益的决策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada