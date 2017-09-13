Photo Credit: CBC

温哥华的中文招牌问题没用立法就妥善解决了

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 13 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

温哥华争论了多年的商业招牌上只有中文而没有英文的问题终于得到了妥善解决。列治文山市议会这个星期通过投票表决做出决定，鼓励和倡导商业广告牌上有英文，所占的比例至少要达到50%。不必采用立法手段。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市议员德里克·党（Derek Dang）说，因为市政府在“倡导商业招牌上使用英语的方法已经产生了很有效，根本不需要为此制定专门的法规了。他说：“我认为我们走在正确的轨道上”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位华人面包店的店主说：“我们应该按照市政府倡导的去做，因为我们是这里的加拿大人。我们应该互相尊重。既尊重自己的文化，也尊重别人的文化，这才是多元文化嘛”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

是提倡鼓励还是硬性要求

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
这样的广告在公交车站已经消失了 © CBC

温哥华地区商业招牌缺英语的问题几年前就开始引起关注了，也有市议员曾在2013年和2015年两次提出立法规定广告招牌必须使用加拿大两种官方语言中的一种， 但都被市议会拒绝了。今年6月份，市议会再次以投票表决的方式决定，起草一份相关的法律草案。当时的投票结果是5票赞成， 4票反对。规定中还计划聘用专职的督察。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但列治文山市的法律委员会担心，这样的立法可能有侵犯言论自由之嫌，从而违背了“加拿大权利和自由宪章”的精神。当地商会的领袖说：“加拿大实行言论自由，表达自由。如果强迫人们用某种方式表达，可能会与加拿大的文化相抵触”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市议会接受了这样的看法。最后决定先不进行投票，再进一步研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市议会中两名原来赞成颁布法律的议员也表示支持现在的做法，认为这已经可以达到平衡的目的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

本来已经提交法案的比尔·麦克纳尔蒂（Bill McNulty）说：“百分之五十对百分之五十已经很清楚了。我们可以从这里开始，达到一种妥协。我认为这将有助于我们创立一个和谐的社区”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一位市议员卡罗尔·戴（Carol Day）说：“我们真的是想尝试使用教育和沟通工具。现在看来我们已经非常成功地使用了胡萝卜，而不再需要大棒”。她说，她在收到有上千人签名的投诉的时候，本来是也倾向于起草和颁布一项专门法规的，以便于工作人员有法可依。但现在她说：“如果我们在这件事上的做法不正确，那就会伤害到我们的市民。所以我们必须认真对待，我们需要建立一个包容性的社会。 通过现在的做法我们可以做到”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

市长希望能妥善解决这个问题

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

列治文山市出现只有中文字的招牌问题并不令人奇怪，因为这里的华裔人口近年来正不断增加。根据2016年人口普查，在家里讲中文的人口比例已经达到44.8%。相比较而言，讲英文的比例为33.1％，反倒成了少数。从具体人数看：以广东话为母语的人数为43,295人，以普通话为母语的有39,450人，以中国其他方言为母语的5,165人，加起来总共有87,910人。 而讲英语的人总数为65,350人，讲其他语言的人为43,995人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
© CBC

列治文山市长马尔科姆·布罗迪（Malcolm Brodie）解释说，这个问题已经由来已久，大概可以追述到20年前了。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

“我们城市的非英语人口比例非常大，这很容易体现在广告标识上。如果一个商家的客户大多是中国人，那他肯定需要一个中文广告牌。但他们没有想到，这也许会伤害到不懂中文的人。他们没有意识到会出现问题，而广告只是引发不满的诱因”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布罗迪说，本市讲英语的民众对广告牌上没有英语的意见如此之大， 还因为一些其他因素，例如房地产买卖的市场广告投放方式，虽然不在本市管辖范围内，但他还是希望能够制定有效的长期政策。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

曾经有一段时间，这个争论已经导致出现族群分裂的迹象。去年11月，有人印发传单，上面写着“站一边去，白种人，这里归我们华人了”。当时还引发了华人的小规模抗议活动。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

布罗迪说“现在我们已经处理了这个问题。是的，我们已经进行了一场非常令人厌烦的辩论，现在我们希望能进入下一步，这是我们倡导多样化的结果。这不是关于他们和我们话题，而是我们自己的话题，我们可以通过努力解决好它”。收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
分享
标签：
文章分类: 政治社会移民与难民

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
政治、社会、移民与难民温哥华的中文招牌问题没用立法就妥善解决了社会加拿大家庭的收入十年增长 10.8%政治特鲁多海岛度假花纳税人的钱少申报70%经济加拿大大多数家庭为退休存钱人物、政治安省省长被传唤出庭，就助手被指控贿赂案作证社会温哥华因毒品过量死亡人数居高不下人物、加拿大原住民、动物世界、社会魁北克北部原住民女孩首次出海捕获14米长大鲸鱼健康蒙市少女因为这个被火车撞得命悬一线经济安省时薪15加元会减少5万工作岗位国际、政治、经济北美自由贸易修订谈判进展艰难，第三轮将在渥太华举行

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志