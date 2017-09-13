温哥华的中文招牌问题没用立法就妥善解决了

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温哥华争论了多年的商业招牌上只有中文而没有英文的问题终于得到了妥善解决。列治文山市议会这个星期通过投票表决做出决定，鼓励和倡导商业广告牌上有英文，所占的比例至少要达到50%。不必采用立法手段。

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市议员德里克·党（Derek Dang）说，因为市政府在“倡导商业招牌上使用英语的方法已经产生了很有效，根本不需要为此制定专门的法规了。他说：“我认为我们走在正确的轨道上”。

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一位华人面包店的店主说：“我们应该按照市政府倡导的去做，因为我们是这里的加拿大人。我们应该互相尊重。既尊重自己的文化，也尊重别人的文化，这才是多元文化嘛”。

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是提倡鼓励还是硬性要求

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这样的广告在公交车站已经消失了 © CBC

温哥华地区商业招牌缺英语的问题几年前就开始引起关注了，也有市议员曾在2013年和2015年两次提出立法规定广告招牌必须使用加拿大两种官方语言中的一种， 但都被市议会拒绝了。今年6月份，市议会再次以投票表决的方式决定，起草一份相关的法律草案。当时的投票结果是5票赞成， 4票反对。规定中还计划聘用专职的督察。

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但列治文山市的法律委员会担心，这样的立法可能有侵犯言论自由之嫌，从而违背了“加拿大权利和自由宪章”的精神。当地商会的领袖说：“加拿大实行言论自由，表达自由。如果强迫人们用某种方式表达，可能会与加拿大的文化相抵触”。

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市议会接受了这样的看法。最后决定先不进行投票，再进一步研究。

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市议会中两名原来赞成颁布法律的议员也表示支持现在的做法，认为这已经可以达到平衡的目的。

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本来已经提交法案的比尔·麦克纳尔蒂（Bill McNulty）说：“百分之五十对百分之五十已经很清楚了。我们可以从这里开始，达到一种妥协。我认为这将有助于我们创立一个和谐的社区”。

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另一位市议员卡罗尔·戴（Carol Day）说：“我们真的是想尝试使用教育和沟通工具。现在看来我们已经非常成功地使用了胡萝卜，而不再需要大棒”。她说，她在收到有上千人签名的投诉的时候，本来是也倾向于起草和颁布一项专门法规的，以便于工作人员有法可依。但现在她说：“如果我们在这件事上的做法不正确，那就会伤害到我们的市民。所以我们必须认真对待，我们需要建立一个包容性的社会。 通过现在的做法我们可以做到”。

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市长希望能妥善解决这个问题

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列治文山市出现只有中文字的招牌问题并不令人奇怪，因为这里的华裔人口近年来正不断增加。根据2016年人口普查，在家里讲中文的人口比例已经达到44.8%。相比较而言，讲英文的比例为33.1％，反倒成了少数。从具体人数看：以广东话为母语的人数为43,295人，以普通话为母语的有39,450人，以中国其他方言为母语的5,165人，加起来总共有87,910人。 而讲英语的人总数为65,350人，讲其他语言的人为43,995人。

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列治文山市长马尔科姆·布罗迪（Malcolm Brodie）解释说，这个问题已经由来已久，大概可以追述到20年前了。

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“我们城市的非英语人口比例非常大，这很容易体现在广告标识上。如果一个商家的客户大多是中国人，那他肯定需要一个中文广告牌。但他们没有想到，这也许会伤害到不懂中文的人。他们没有意识到会出现问题，而广告只是引发不满的诱因”。

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布罗迪说，本市讲英语的民众对广告牌上没有英语的意见如此之大， 还因为一些其他因素，例如房地产买卖的市场广告投放方式，虽然不在本市管辖范围内，但他还是希望能够制定有效的长期政策。

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曾经有一段时间，这个争论已经导致出现族群分裂的迹象。去年11月，有人印发传单，上面写着“站一边去，白种人，这里归我们华人了”。当时还引发了华人的小规模抗议活动。

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布罗迪说“现在我们已经处理了这个问题。是的，我们已经进行了一场非常令人厌烦的辩论，现在我们希望能进入下一步，这是我们倡导多样化的结果。这不是关于他们和我们话题，而是我们自己的话题，我们可以通过努力解决好它”。收听 CH_Report_4-20170913-WRC40

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