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安省省长被传唤出庭，就助手被指控贿赂案作证

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 13 九月, 2017 , 暂无评论 ↓

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安大略省总理凯瑟琳·韦恩今天出庭，就其助手和自由党另一名竞选组织者贿赂案审判作证。

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省议会反对党说，在位的省总理出庭当证人，是本省政治历史上“史无前例”的。受到贿赂指控的是韦恩领导的自由党的核心人物，因此将对明年6月的选举产生影响。

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受到指控的原安省自由党选举办公室副主任Pat Sorbara © CBC

受到贿赂指控的有两个人，一个是曾任韦恩选举办公室副主任的帕特·索尔巴拉（Pat Sorbara），另一个是萨德伯里选区的商人和自由党筹款人格瑞·拉菲德（Gerry Lougheed Jr.）。他们被指控以提供工作为诱饵，让一位候选人退出补选，以便安排格伦·蒂博（Glenn Thibeault）参选。蒂博原来是新民主党国会议员，退出后加入了安省自由党，赢得选举后现在担任省能源部长。此外，索尔巴拉还被指控为拉蒂博代表自由党出来参选，还为他提供了奖励。

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此案的审讯已经进行了四天。如果二人被定犯有贿赂罪，最高刑罚为罚款五千元；如果法官认定被告是明知不对还做错事，最高罚款为二万五千元，可判入狱两年。但现在两名受审者都不认罪。

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一位律师说：“在加拿大很少看到这种与党派政治进程密切相关的审判”。渥太华卡尔顿大学政治学家乔恩·帕梅特（Jon Pammett）说：“韦恩必须十分小心，必须保持冷静，她要确保任何证据都与她无关，才能过关”。

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另一位受到指控的Gerry Lougheed Jr.

韦恩作为一个长期的政治家，习惯于在新闻发布会上回答记者的强硬问题，也能应对提问时的各种尖刻。但这次她不仅要回答法官的问题， 还要面对两位受审者代表律师的交叉盘问，既要为自己开脱， 又要保护两位忠实的助手，处境会比较尴尬。

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韦恩的出庭作证从上午9点开始，预计在一天内可以结束。

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