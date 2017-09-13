魁北克北部原住民女孩首次出海捕获14米长大鲸鱼

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魁北克省北部Kangiqsujuaq地区的一名18岁原住民女孩，最近首次随家人出海狩猎，就用鱼叉猎捕到一头14米长的弓头鲸。

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这名女孩名叫杰西卡•皮勒图尤特（Jessica Pilurtuut），8月31日，她随部落中另外5人出海。在一个半岛上准备搭帐篷休息时，看到了附近海面上有一条鲸鱼。他们赶紧跳上船追上去。在哈德逊海峡，船靠近鲸鱼后，杰西卡抛出了第一支鱼叉，但未扎中。其他人鼓励她试第二次， 结果扎中了。

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© CBC / Jessica Pilurtuut

这头鲸鱼到底有多重，他们也无法测量。按照《海洋动物百科全书》的介绍，成年的弓头鲸重量在75吨到100吨之间。

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最终，他们用起重机把这条大鲸鱼吊到大船上运回部落。

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村民们举办了一个很大的庆祝活动。鲸鱼肉可供800人的社区吃几个月，鲸鱼皮和鲸脂则是因纽特人和楚科奇原住民的美食。鲸鱼骨头将用于制作工具、雕刻成珠宝首饰。

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皮勒图尤特则把她使用的鱼叉保存起来，当作纪念品，摆在房间里自豪地向别人展示。

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弓头鲸，也称北极鲸，格陵兰露脊鲸，下颚呈漏斗形，便于滤食水中的小动物。头骨又大又结实， 可撞开冰面呼吸。它体型粗壮，脂肪很厚，可达43至50公分。

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弓头鲸游的速度慢，死后会飘浮在水面上，因此最容易成为狩猎者的目标。

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弓头鲸曾因人类的捕杀急剧减少，在1966年被列入濒临灭绝的海洋哺乳动物名单。后来有所恢复。一九九六年，才恢复颁发有限的狩猎牌照。加拿大联邦海洋和渔业部与省级野生动物保护委员会共同对猎捕鲸鱼进行监测。

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© RCI / National Geographic

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