加拿大家庭的收入十年增长 10.8%

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加拿大统计局周三（9月13日）公布了2016年人口普查有关收入部分的数据，最新数据显示，加拿大人的收入有所上升，但不同省份、地区的增加幅度不同。

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© The Canadian Press/Jeff McIntosh

收入增长趋势

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2015年，加拿大家庭的收入中位数达到 70,336 加元，比 2005 年的 63,457 加元增长了 10.8%。

在加拿大的10个省份和 3个地区中，收入排在前三名的是：

1）西北地区，收入中位数为 117,688加元；

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2）努纳武特地区，97,441加元；

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3）阿尔伯塔省，93,835加元。

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在加拿大的10个省份和3个地区中，收入中位数的倒数后三名是 ：

1) 新不伦瑞克省倒数第一，为 59,347加元；

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2) 魁北克省倒数第二，为 59,822加元；

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3) 新斯科舍省倒数第三，为 60,764加元。

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17%少年儿童生活在低收入家庭

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加拿大18岁以下的少年儿童中有 680万人，即 17% （约120万人）生活在低收入家庭中；

生活在低收入家庭的少年儿童中，38.9% 生活在单亲家庭中；

尽管魁北克省在加拿大的收入排名榜上倒数第二，但魁北克省生活在低收入家庭中的少年儿童比例很低，只有14.3%，仅次于阿尔伯塔塔省（12.8%），这主要是由于魁北克省在儿童福利方面最为慷慨大方，省政府提供大量财政补贴，儿童的托儿费用极低；

阿尔伯塔省生活在低收入家庭的孩子比例最低，为12.8%；新斯科舍省和新不伦瑞克省的这一比例最高，高达22.2%。

“双职工”家庭增加

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与此同时，在加拿大的已婚和同居夫妇中，2015年有接近 96% 的配偶说两个人都工作挣钱，70年代中期的这个比例是三分之二；

配偶间的收入差异也在缩小，32% 的配偶收入水平大致相当，1985年时的这个比例为20.6%;

同性恋配偶的收入高于异性恋配偶。男同性恋配偶中，超过12%的人收入超过20万加元，而异性恋配偶中，挣到20万以上的则为 8.4%。

收入增幅的地区差异

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© Richard Plume/Canadian Press

在2005年至2015年期间，努纳武特和萨斯喀彻温省的收入增幅最大，分别增长了36.7%和36.5%。

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纽芬兰和拉布拉多省、西北地区、阿尔伯塔省和马尼托巴省人的收入也增长了20%以上。

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安大略省和魁北克省的收入中位数增长幅度最小，分别为 3.8%和 8.9%。

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（RCI with CBC ）

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